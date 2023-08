Adrián Uribe: el actor confiesa si tiene o no una deuda de millones de pesos, así aclaró su situación financiera

Hace unas semanas te informamos que el actor y comediante, Adrián Uribe se colocó el ojo del huracán después de que un famoso programa de espectáculos ventilara que su situación financiera no es la mejor después de atravesar una importante crisis por varias denuncias que enfrenta.

Para terminar con todo tipo de especulaciones, el exconductor de "¿Quién es la máscara?" concedió una entrevista en la que habló sobre sus supuestos problemas de dinero y los problemas legales que podría estar enfrentando.

¿Adrián Uribe está en bancarrota?

El pasado miércoles 23 de agosto, el "programa Hoy" compartió una entrevista con Adrián Uribe, uno de los conductores más famosos en México, quien habló sobre los problemas legales que está enfrentando y si es cierto que tiene importantes problemas financieros.

Sin guardarse nada, el también actor de cine dijo que los abogados están trabajando en su situación legal. Confesó que actualmente están tratando de solucionar el problema legal que ha enfrentado desde hace varios años.

"Los abogados están arreglando el tema, pero estamos arreglando eso", sentenció.

Finalmente, Adrián Uribe confesó que su situación financiera ha sido exagerada en los medios de comunicación. Apuntó que espera el problema legal se solucione en los siguientes meses.

"Casi casi dicen que vivo debajo de un puente, pero no. Son temas que se están atendiendo", contó.

¿Qué demanda tiene Adrián Uribe?

En una de las recientes transmisiones del programa "Chime No Like", los conductores destaparon que Adrián Uribe no vive su mejor momento financiero después de una demanda que le interpusieron por despido injustificado. A partir de ese momento se ha visto envuelto en distintos conflictos financieros.

De acuerdo con la investigación, el también actor de cine ha enfrentado una serie de problemas con abogados, lo que provocó que la deuda con varios de sus trabajadores incrementara de manera considerable. Se detalló que el actor debe más de 6 millones de pesos por la indemnización de despido injustificado.

El programa "Chisme No Like" reveló que los problemas del actor comenzaron hace siete años, pero fue en este 2023 cuando alcanzó su punto más alto. Al parecer Adrián Uribe, uno de los conductores más queridos, fue embargado de una de sus lujosas propiedades.