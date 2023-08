La Casa de los Famosos: Poncho de Nigris confirma “fraude” en uno de los retos para favorecer a la Barby

Tras 10 semanas de risas, lágrimas y algunas polémicas que dividieron opiniones, "La Casa de los Famosos México" llegó a su Gran Final y a pesar de que ha pasado una semana desde que una de las competencias más exitosas de la televisión mexicana llegó a su fin, lo cierto es que la conversación entorno a lo sucedido en este programa sigue vigente y ahora ha sido a través de la voz de Poncho de Nigris que se han encendido las alertas por un presunto fraude que habría sido orquestado por parte de la producción del exitoso reality de Televisa.

Previo a la final de la competencia, los ejecutivos que lideran el show decidieron que harían una dinámica a través de la cual se pudiera pasar de manera directa a la última etapa del reality show, algo a lo que todos los presentes aspiraban. Fue precisamente entorno a esta prueba que el miembro de team infierno asegura que se trató de una estrategia diseñada para favorecer a una de las concursantes del team cielo, específicamente a la Barby Juárez.

De Nigris asegura que la producción quería beneficiar a la Barby Juárez. Foto: Televisa

Poncho de Nigris asegura haberse dado cuenta del fraude

De acuerdo a las declaraciones del esposo de Marcela Mistral, el formato de prueba estaba apartado para dar una ventaja injusta a la boxeadora, esto a pesar de que el finalista sería elegido al azar. A través de una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el influencer regio aseguró que él pudo percibir que existían irregularidades que de inmediato le hicieron pensar que se trataba de un posible fraude. Pues la caja con el boleto dorado con pase a la final iba a ser revelada del lado donde se encontraba la deportista, por lo que él, al percatarse, le dijo a su amigo Nicola Porcella lo que estaba sucediendo al tiempo que le sugirió una estrategia de acción para revertir esta situación.

“Yo vi que salían manos en el primer corte comercial y le dije a Nicola que la caja premiada era la uno, yo quería que pasara Nicola a la final directo, no sabía si él estaba fuerte afuera o no, entonces le digo ‘mira wey allá está la Barby Juárez’, y es que me puse a poner atención porque yo sentía que se lo iban a querer aventar a ella para que pasara a la final y así hubiera problema y pleito entre nosotros, entonces le digo ‘va a salir de aquel lado’ (...) Luego pues que la gana Nicola y la Barby se enojó y que reclama, pero no m****, querían beneficiarlos y eso sí es cierto, se sabe por producción y se sabe por contenido”, aseguró a través de una transmisión en vivo.

De esta forma, Nicola Porcella pudo ganar el premio y así pasar de manera directa al final, esto luego de que siguió las recomendaciones de Poncho de Nigris, quien se manifestó en contra de que la producción quisiera hacer fraude y beneficiar a uno de los miembros del team cielo, esto con el único objetivo de crear confrontación entre los finalistas y que no fueran los que eligiera el público. Al momento, ni la boxeadora ni la producción han mencionado nada respecto a las acusaciones emitidas por De Nigris.

