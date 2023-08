3 mejores películas románticas en Netflix para comer palomitas y llorar este jueves lluvioso

Los días lluviosos suelen crear una atmósfera acogedora y nostálgica. Las películas románticas, con sus historias de amor y emociones, pueden encajar perfectamente con esta sensación, creando una experiencia cinematográfica más inmersiva y emotiva.

Es dentro de este contexto que ver películas románticas puede proporcionar una sensación de confort y escapismo, transportándote a un mundo de amor y relaciones mientras te proteges del clima adverso afuera, pues este género cinematográfico a menudo explora las emociones humanas profundas.

Películas de amor que te atraparán en Netflix

Es por eso que a continuación te hacemos la recomendación de tres cintas románticas que sin duda te podrán hacer llorar pero al mismo tiempo disfrutarás de manera intensa de su historia envolvente.

Llámame por tu nombre

"Call Me by Your Name" es una emotiva historia de amor ambientada en el hermoso paisaje de la Riviera italiana en la década de 1980. La trama sigue la vida de Elio Perlman, un joven de 17 años que pasa sus veranos en la villa de su familia en Italia. La llegada de Oliver, un estudiante graduado que trabaja como asistente de investigación de su padre, desencadena un proceso de autodescubrimiento y un apasionado romance.

A medida que el verano avanza, la relación entre Elio y Oliver se profundiza y florece en un amor profundo e intenso. La película explora temas de identidad, deseo, atracción y aceptación, a medida que los personajes luchan con sus propios sentimientos y el entorno en el que viven.

El conflicto central de la película radica en la temporalidad del amor y el inevitable adiós al final del verano. La película captura la belleza de la conexión humana y la complejidad de las emociones, ideal para un día lluvioso.

"One day"

Se trata de la cinta “Siempre el mismo día'', la cual fue dirigida Lone Scherfig, bajo la adaptación de David Nicholls de su novela homónima de 2009; tuvo estreno en 2011 y ahora se encuentra alojada en el gigante de streaming, Netflix.

“Siempre el mismo día” es una cinta británico-estadounidense protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess, la cual sigue una conmovedora historia de amor con toques muy realistas.

Esta cinta nos cuenta la historia de Emma, personaje interpretado por Anne Hathaway, y Dexter, personaje interpretado por Jim Sturgess, quienes se conocen el día de su graduación en la universidad en 1988, y desde entonces ella se mostraba como una joven de clase trabajadora, en cambio él es un joven rico con ganas de hacer todo en la vida y no quedarse con las ganas de haberlo cumplido.

Desde entonces, durante 18 años cada 15 de julio se quedan de ver para hablar sobre su vida y ponerse al día, y en una de estas salidas se dan cuenta que durante esos años habían tenido su amor ideal frente a ellos.

"Si Yo Tuviera 30"

Se trata de una encantadora comedia romántica y fantástica que sigue la historia de Jenna Rink, una niña de 13 años que, después de un desastroso cumpleaños, hace un deseo para convertirse en una adulta de 30 años. A través de un acto mágico, Jenna despierta en su cuerpo de adulta en el año 2004, aunque conserva su mente y personalidad de niña de 13 años.

La trama se centra en la vida de Jenna mientras navega por su nueva vida como una exitosa editora de una revista de moda. A medida que explora su vida adulta, Jenna se da cuenta de que las elecciones que hizo en su pasado no la han llevado a la felicidad que imaginaba. A lo largo de la película, Jenna busca reconectar con su mejor amigo de la infancia, Matt Flamhaff, mientras lucha por comprender las complejidades de la vida adulta.

La película es una combinación de momentos cómicos y conmovedores mientras Jenna intenta adaptarse a su nueva vida y enmienda los errores que cometió en su juventud. A través de situaciones divertidas y reflexivas, "Si Yo Tuviera 30" explora temas de amistad, amor verdadero y la importancia de ser fiel a uno mismo.

La película ofrece una visión nostálgica de la década de 1980, cuando Jenna era una niña, y presenta una banda sonora que captura la esencia de la época. El encanto de Jennifer Garner y su interpretación de Jenna como una niña atrapada en el cuerpo de una mujer adulta añaden profundidad y humor a la historia.

