Silvia Pinal no asistirá a la boda de Michelle Salas y esta es la razón

Después de que Michelle Salas anunciara su compromiso con su novio, se han comenzado a correr varios rumores sobre su lista de invitados a la boda, sin embargo, fue Sylvia Pasquel quien confirmó que la primera actriz Silvia Pinal no podrá asistir al encuentro matrimonial de la joven modelo, pues aparentemente no se casará en México, por lo que a la celebridad se le dificulta trasladarse a otro país sólo para ver cómo la también hija de Luis Miguel llega al altar.

Después de una serie de rumores que aseguraban que pronto se casaría, la hija de "El Sol de México" y Stephanie Salas anunció en mayo de este año su compromiso con su novio Danilo Díaz, quien ha sido su pareja desde hace 7 años. La familia se mostró feliz y mandó sus felicitaciones por medio de redes sociales, sin embargo, ningún miembro de la Dinastía Pinal ha querido dar detalles sobre la unión matrimonial que se realizará próximamente.

Michelle Salas se comprometió con su novio Danilo Díaz IG @michellesalasb

¿Por qué Silvia Pinal no asistirá a la boda de Michelle Salas?

Hace unos días, Sylvia Pasquel tuvo un encuentro con la prensa en el que le cuestionaron al respecto de diferentes temas en los que está involucrada su familia, entre ellas la boda de su nieta. A pesar de que la actriz no quiso hablar mucho al respecto, pues insiste que le corresponde a Michelle dar información sobre su llegada al altar, reveló que Silvia Pinal no asistirá a la celebración debido a que será lejos de México y no puede viajar ya que es un adulto mayor.

“Hay cosas que sí se pueden y otras que no porque mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema porque no nada más es ella, tiene que llevar enfermeros y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visas, y no es como 'Enchílame ésta' de que me voy a Acapulco y me llevo a mi mamá con los enfermeros”, explicó Sylvia, quien es abuela de Michelle Salas.

Es así como la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano se une a la lista de personalidades que no podrá estar presente en la boda de la joven modelo, pues hay que resaltar que también se ha dicho que su padre, Luis Miguel no asistirá para entregarla en el altar debido a que estará ocupado con su gira por América Latina, Estados Unidos y México, la cual se extendió hasta el 2024. Sin embargo, los rumores apuntan que será su mamá, Stephanie Salas la que la lleve de la mano hasta "dársela" a su novio Danilo.

Por otra parte, fue su tía Mary Paz Banquells la que adelantó que la próxima boda no será en México. En un encuentro con reporteros, la media hermana de su abuela destacó que su sobrina decidió hacer el evento en un destino lejano y descartó que fuera Estados Unidos, por lo que muchos medios especializados en espectáculos han comenzado a especular de que podría ser en España, país en el que ha vivido por algún tiempo.