Así fue como Eduardo Videgaray terminó con Sofía Rivera Torres, en su noviazgo

Todas las relaciones de pareja dentro del mundo del espectáculo resultan muy destacadas para el público quienes suelen seguir la vida de sus artistas, influencers y conductores favoritos; así sucedió con la relación entre el conductor y comediante Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, a quien terminó cuando todo parecía ir de maravilla entre ellos.

Actualmente Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres son considerados uno de los matrimonios más estables dentro del mundo del espectáculo en México, quienes a pesar de la diferencia de edades, han logrado demostrar que eso fue simplemente un obstáculo social y que para ellos no existe edad ideal en el amor.

La boda de los famosos Eduardo y Sofía. FOTO IG: eduardovidegaray

Pese a que hoy mantienen una relación bastante sólida, al inicio de su relación como novios, el también locutor mexicano de 54 años terminó con Sofía por un detalle que confesó en entrevista para el canal de YouTube de Isabel Lascurain, integrante del grupo femenil Pandora.

Durante esta entrevista, el conductor confesó que terminó con la también modelo de 30 años de edad, luego de pensar que ella merecía estar con alguien más joven y de su edad, así que tomó la decisión de terminarla y romperle el corazón en un momento crucial donde se sentía sumamente enamorada.

“Hubo un momento en el que dijo: ‘Tomemos nuestros caminos y salgamos con otras personas’, me cortó, me rompió el corazón y yo ya estaba súper enamorada, súper ilusionada”, confesó Sofía en dicha entrevista.

Los famosos conductores en una reunión. FOTO IG: eduardovidegaray

Al respecto, el locutor confesó que él se sentía de cierta forma culpable por no poder ser una persona más joven para poder cumplir distintas expectativas de ella, pero que pronto esta decisión crucial, hizo que se arrepintiera y fuera a buscarla para regresar.

“Yo también estaba super enamorado, pero decía: ‘Es que no le puedo hacer esto, ella se merece una pareja más joven...’ y ella me dijo: ‘A ver, eso lo decido yo’. Me súper arrepentí”, explicó Videgaray sobre el duro momento que vivieron al principio de su relación.