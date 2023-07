Ester Expósito se suma a la tendencia del microbikini al posar desde el camastro: FOTOS

El fin de semana se hizo para disfrutarse y así lo demostró Ester Expósito que desde las primeras horas de este sábado 8 de julio se dijo dispuesta a conseguir el bronceado perfecto al pasar horas bajo los rayos del sol, además refrescarse en las aguas del jacuzzi y para la ocasión no se olvidó de su lado más fashionista, sino que también aprovechó para lucirse como nunca. Para la ocasión, la actriz se sumó a la tendencia del microbikini que favorece a la figura y que se puede llevar a cualquier edad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de "Élite" compartió un video de escasos segundos en el que se le ve desde el camastro y disfrutando de una mañana relajada de sábado. Un detalle que inmediatamente llamó la atención de sus seguidores es que presumió su belleza al mostrarse sin una sola gota de maquillaje y con el traje de baño que todas querrán este verano, pues más allá de la tendencia micro, destaca por un diseño bicolor.

Desde el camastro, Ester Expósito demuestra que este verano la figura se luce en bikini

En su nueva cátedra de moda la española que se ha enamorado de México dejó en claro que los colores más brillantes son indispensables este verano y para la ocasión apostó por un diseño de bañador de dos piezas en el que el top mantiene la elegancia gracias a un color blanco y puro, mientras que el bottom destaca por los tonos neón de naranja y rosa, una combinación bastante tropical y perfecta para la temporada.

La famosa presumió su lado más femenino. (Foto: IG @ester_exposito)

Aunque en otras ocasiones la famosa de 23 años nos comparte todos los detalles de sus looks playeros, en esta oportunidad a penas dejó ver algunos de los aspectos que no pueden faltar en los próximos meses para que las mujeres jóvenes y de más de 50 años triunfen como fashionistas. Entre estos aspectos fundamentales destaca que los microbikinis son el must have de la época y que además de ayudar a conseguir un bronceado uniforme son magníficos para resaltar la figura con un vientre plano y abdomen de acero.

Por otro lado, un top blanco como el que llevó Ester Expósito acapara toda la atención por ese estilo de punto que detona juventud y feminidad, en especial cuando un estampado de lunares muy finos y en color rosa se hace presente; mientras que el último detalle a tomar en cuenta son un par de holanes en las copas y que le dan un toque extra romántico y delicado a la imagen.

Sin embargo, para contrarrestar todo lo anterior y conseguir una imagen más moderna y veraniega, la famosa apostó por llevar la parte inferior del bikini con un estampado floral en el que los colores neón acaparan todas las miradas y crean el contraste perfecto para la prenda anterior. De esta forma se coronó como la más bella y la diva de los looks de playa que se pueden recrear en los próximos meses.

La actriz derrochó belleza y estilo. (Foto: IG @ester_exposito)

Finalmente, para su cátedra de estilo Ester Expósito aprovechó para dejar en claro que el rojo es el color ideal para lucir en las uñas de las manos y de los pies en este verano, pues te harán brillar y además combinan con los trajes de baño más chic de la época. ¿Seguirías sus consejos de moda?