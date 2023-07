"Mi papá me golpeaba por mi sexualidad": Wendy Guevara rompe en llanto al recordar su infancia

Este miércoles 5 de julio, Wendy Guevara, la favorita a ganar la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", se convirtió en tendencia en redes sociales después de abrir su corazón para recordar algunas de las etapas más dolorosas de su infancia.

Fue en la reciente transmisión del reality show en donde la integrante de "Las Perdidas" protagonizó una dinámica que conmovió a todos los televidentes, pues como muy pocas veces habló sobre su infancia y cómo es su verdadera relación con todos los integrantes de su familia.

Desde el estreno de "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara se ha colocado como una de las favoritas a llevarse los cuatro millones de pesos gracias a su peculiar sentido del humor y la excelente estrategia que ha implementado con todos los integrantes del "Team Infierno".

Ahora, la influencer protagonizó una dinámica en la que tenía que observar varias fotografías de su pasado y contar de manera detallada cómo era en ese momento de su vida. Sin guardarse nada y frente a todas las cámaras, Wendy Guevara rompió en llanto.

Severamente conmovida, Wendy Guevara contó cómo fue su infancia y la relación con su familia, sin embargo, el momento más conmovedor ocurrió cuando habló de su papá, asegurando que lo golpeaba por su sexualidad.

"Mi papá me golpeaba por mi manera de pensar de mi sexualidad, aún no me definía, pero desde pequeño se me veía", contó.