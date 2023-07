"Martha Higareda fue de mis primeras inspiraciones" reconoce Regina Pavón tras su nuevo proyecto

Luego de que Regina Pavón trabajara con Martha Higareda en el filme “No manches Frida”, el cual fue un éxito en taquilla y lo que las llenó de orgullo porque era un guion escrito por la propia Martha, la joven actriz ahora sigue sus pasos y ya prepara un nuevo proyecto que escribirá, actuará y dirigirá.

“Martha fue de mis primeras inspiraciones y quien me hizo escribir, porque, qué chido que tú puedas crear las historias que quieres contar”, mencionó la actriz de 24 años, quien decidió plasmar en papel sus ideas durante la pandemia, pero fue hasta el año pasado que materializó el guion y filmó un corto en Madrid.

“No está basado en mi vida, es completamente ficción y todavía estoy en el guion. Ya tengo productores y lo estoy haciendo muy bien porque me interesa actuarlo y dirigirlo. Es una historia que nunca antes he hecho y sí nadie me la proponía, tenía que contarla yo”, afirmó.

"No está basado en mi vida, es completamente ficción y todavía estoy en el guion"

comentó la actriz

Créditos: Especial

Una serie con toques de thriller

Aunque no dio muchos detalles sobre la trama, sí adelantó que se trata de una historia que enaltece la labor de las mujeres. Por ahora se concentra en el lanzamiento de la nueva serie en la que participa: “Los Artistas”, junto a Ximena Romo y Maxi Iglesias.

“Me tocó interpretar un personaje de un universo nuevo para mí, no sabía ni siquiera jugar cartas. Entonces ya imaginan de qué se trata, pero soy la hermana menor del personaje de Ximena, soy la hija rebelde, la que da problemas, pero en medio de esa relación de amor y odio, nos queremos mucho”, contó.

Regina Pavón comparte el estelar junto a junto a Ximena Romo y Maxi Iglesias

Créditos: Especial

La producción tiene toques de thriller, acción, drama y un poco de comedia, incluso siente que su personaje, "Verónica", le da ese toque de humor a algunos momentos serios.

Esta serie se estrena el próximo 7 de julio en Vix+ y cuenta la historia de “Cata” (Romo), una restauradora de arte que vive en España, pero al quedarse sin trabajo empezará a vender piezas sin valor alguno, junto a “Yago” (Iglesias), por lo que se meterán en algunos problemas, pero todo es por ayudar a sus familias.

srgc