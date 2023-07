Livia Brito y Mariano Martínez terminan su noviazgo: así fue la vez que golpearon a un paparazzi

La mañana de este lunes 31 de julio, la polémica actriz de origen cubano Livia Brito anunció por medio de sus redes sociales que su relación con Mariano Martínez habría llegado a su fin, por lo que nuevamente se encuentra soltera.

El noviazgo de Brito, ha sido uno de los más polémicos a lo largo de su carrera en nuestro país, pues si bien la cubana se ha relacionado con hombres agresivos, esta última relación es recordada por golpear a un paparazzi mientras estaba vacacionando con su ahora expareja.

Todo ocurrió en el año 2020, el cual es recordado por la llegada de la pandemia del COVID-19 a nuestro país y el resto del mundo, mientra esto ocurría, Livia Brito y su entonces novio Mariano Martínez se encontraban vacacionando en el paradisiaco destino de Cancún, México.

Mientras que Livia Brito y su novio se encontraban en Cancún, Ernesto Zepeda de profesión paparazzi estaba captando algunas fotografías de la actriz y su galán, cuando de repente ella se da cuenta de esto corrió hacia él y le propinó una cachetada mientras le gritaba.

Y aunque Zepeda estaba dispuesto a borrar las fotografías pues asegura que él como paparazzi también “sabe perder”, Mariano Martínez llegó y sin decir palabra éste lo golpeó en el pómulo, y fue en ese momento cuando la actriz logra quitarle la cámara para luego dársela a su novio.

Ya con la cámara en mano, Mariano Martínez agrede físicamente al paparazzi, quien mostró heridas en la frente, sin embargo, las agresiones ahí no pararían ya que aún el novio de Livia tiró al fotógrafo en la arena y quiso seguirle pegando a puño cerrado y con los codos, en palabras de Ernesto Zepeda él no podía creer lo que estaba viviendo.

“Ella desde el principio llegó a darme una cachetada…yo pude haber borrado el material y entregado la tarjeta, no me dejaron decir nada, en todo momento fueron agresiones, ella me robó la cartera, con mi mochila, la cámara…” contó Ernesto Zepeda para Sale el Sol