BTS: La novia de V se deja ver por primera vez y sorprende al ARMY con estas FOTOS juntos

V de BTS será el siguiente y último integrante de la boyband en debutar como solista antes de que el resto de sus compañeros se vaya al servicio militar. El cantante también se convirtió en el nuevo embajador de una reconocida marca de joyería y su disco podría lanzarse más tardar en septiembre.

El idol es uno de los más populares debido a su estilo único para cantar, siendo el género de jazz uno de los que más encaja con V de BTS, incluso ha realizado algunos covers que han emocionado a sus fans. Durante este 2023, ha estado fuertemente relacionado con Jennie de BLACKPINK por supuestos rumores amorosos.

Hasta ahora es el único que ha admitido públicamente no haber tenido pareja antes de ser famoso. V de BTS confesó que no salía por más de 20 días con una chica, por lo que no formalizaba alguna relación.

V de BTS se deja ver junto a su ex novia por primera vez

Sin embargo, V de BTS llegó a confesar que cuando se decidió a declararle su amor a una joven, la chica nunca respondió a su llamada, por lo que tuvo su primera decepción amorosa. Además, en redes sociales han circulado fotos antiguas del cantante junto a una misteriosa joven.

Quien pudiera haber sido la novia de V de BTS se dejó ver por primera vez junto al cantante en un par de fotos en un restaurante, el cantante lucía muy cariñoso con la chica, pero no se ha confirmado la identidad de la joven y no se aclaró si es era su ex pareja o una amiga.

Sin duda es la primera vez que V de BTS se deja ver abiertamente con una chica antes de que fuera famoso, aunque lo mismo sucedió con Jennie de BLACKPINK en su reciente viaje a París, pero algunas seguidoras creen que no hay ninguna relación confirmada.