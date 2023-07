Livia Brito derrocha belleza en entallado minivestido azul, esta es su primera FOTO con 37 años

El pasado viernes 21 de julio la bella actriz Livia Brito celebró su cumpleaños número 37 rodeada de regalos, amigos y familia con quienes disfrutó de las maravillas de un año más de vida; sin embargo, el ajetreo del fin de semana la mantuvo alejada de sus fans. A pesar de ello, ellos no perdieron la oportunidad de llenarla de amor con mensajes y comentarios en los que la felicitaron, además que le externaron su admiración por ella.

Sin embargo, durante las últimas horas del domingo la famosa les dedicó unas palabras a sus fans y al mismo tiempo no dejó pasar la oportunidad de agradecerles por el apoyo incondicional que siempre le dan. En su breve comunicado, la protagonista de telenovelas también explicó que su ausencia este fin de semana en las redes sociales fue por el gran festejo que tuvo, eso aunado a que no tuvo ni tiempo de tomarse fotos o videos presumiendo los detalles de la gran fiesta.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Livia Brito compartió una foto de cuerpo completo para presumir sus pocos notables cambios ahora que cumplió 37 años y es que la primera imagen con esta edad destaca por presumirla igual de bella y glamurosa que siempre, algo que sus fans también notaron y no dudaron en resaltar.

"Muchas gracias a todos x sus felicitaciones, no tuve foto de cumple porque me la pasé tan bien que se me olvidó tomármela, pero estuve rodeada de mis seres queridos y amigos, los quiero mucho mis aLIVIAnados", fue el mensaje que Livia Brito compartió para acompañar su foto.