Tunden a Michelle Vieth por abusar de los filtros para verse como Barbie | FOTOS

A unos días del estreno de la película de Barbie, el furor por las tendencias de ropa inspiradas en la muñeca del momento se ha apoderado de redes sociales, siendo algunas de las máximas exponentes celebridades como Andrea Escalona, Kristal Silva y Galilea Montijo, aunque en esta ocasión fue Michelle Vieth quien se robó las miradas al caracterizarse como toda una Barbie fashionista.

Utilizando un vestido de trama ajedrezada en rosa con blanco, la actriz recordada por protagonizar dramas juveniles como "Soñadoras" y "Amigas y rivales" acaparó los reflectores en Instagram, red social en la que compartió una serie de imágenes y videos en los que se le puede apreciar presumiendo una exclusiva bolsa de Barbie, sin embargo esto pasó a segundo término cuando sus seguidores se percataron de un extraño detalle en sus fotos.

Esta es una de las imágenes caracterizada de Barbie que la actriz compartió / Instagram: @michellevieth

Michelle Vieth comparte fotos al estilo Barbie

En un principio, Michelle Vieth había compartido una imagen en la que se apreciaba su belleza natural, la cual fue muy bien recibida por sus fans, sin embargo la polémica se desató cuando la bella actriz decidió postear una segunda imagen en la que su apariencia distaba un poco de su usual imagen.

Los comentarios en contra de la guapa actriz no se hicieron esperar / Instagram: @michellevieth

Pues, además de llevar un maquillaje considerablemente más cargado del habitual, la cara de Michelle Vieth literalmente parecía otra, por lo que algunos internautas comenzaron a acusarla de haberse operado, aunque la realidad es que sólo se trataba de una fuerte edición de fotografías.

Este fue uno de los videos que compartió la bella actriz recordada por protagonizar "Mi pequeña traviesa" / Instagram: @michellevieth

Acusan a Michelle Vieth de exagerar con los filtros

Comparando la primera imagen que publicó con la segunda, los usuarios notaron que Michelle Vieth abusó de filtros, aparentemente con la finalidad de "parecerse a Barbie", algo que sus haters no dejaron pasar para comenzar a mandarle mensajes de odio.

Entre los comentarios que ya figuran en la publicación, destacan textos como "No inventes tanto filtro, así no estás tú" y "No se parece a la Michelle que yo conocí". Esto sin mencionar que algunos de sus seguidores se mostraron preocupados por el mensaje que les mandaba a sus fans más jóvenes, ya que desde su perspectiva, con esto sólo se refuerzan los inalcanzables estándares de belleza que tanto se ha luchado por destruir.

Estos son algunos de los comentarios que los internautas vertieron en las publicaciones de Michelle Vieth / Instagram: @michellevieth

"Estas fotos carecen de amor propio, no lo necesitas Michelle. Ámate como eres", se lee en otro de los comentarios. Además de "funar" a Michelle Vieth, hubo varios internautas que comenzaron a compararla e incluso confundirla con Aracely Arámbula, agregando que más que parecerse a Barbie, con el exceso de filtros de sus fotos "le daba un aire" a "La Chule", quien fue etiquetada en más de una ocasión en los comentarios de dicha publicación.

