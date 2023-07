Maya Nazor reaparece tras aumentarse el busto y realizarse una liposucción

En los últimos días, Maya Nazor tuvo muy poca actividad en redes sociales debido a que se encontraba en recuperación luego de haberse sometido a una serie de cirugías estéticas que la ayudarán a potenciar aún más su arrolladora belleza, sin embargo, hace apenas unas horas la influencer reapareció en Instagram y se confesó acerca de los cambios a los que se sometió.

Como se mencionó antes, fue a través de la concurrida aplicación de la camarita donde Maya Nazor se dejó ver luego de haberse sometido a un aumento de busto, una liposucción en brazos y de haberse retirado distintos lunares que no le gustaban y lo primero que hizo fue señalar que retomaría su actividad en redes sociales de la manera más normal posible pues ya habían sido varios días los que dejó en abandono a sus fans y posteriormente presumió que asistió a una revisión médica con su cirujano y fue ahí donde confesó todo acerca de su estado actual.

“Hola, pues ya vine aquí a mi revisión con el doctor, Luis Gil, y al parecer todo va súper bien. Yo me he sentido muy bien, la verdad es que tuve un poquito de dolor los primeros dos días, pero el dolor ha ido disminuyendo y la verdad ahorita me siento bastante bien, nada más un poco desesperada de ya querer mover los brazos y estoy contenta” fueron las palabras de Maya Nazor, a quien se le pudo ver usando una especie de faja posoperatoria, la cual, mantenía comprimida prácticamente toda la zona de su tórax y del pecho, además esta prenda también le protegía los brazos.

Las palabras de la influencer fueron respaldadas por su médico, quien se encargó de reiterarle a la ex de Santa Fe Klan que todavía faltan algunas semanas para que pueda mostrar su figura en todo su esplendor pues debe tendrá que revisarla en un par de ocasiones más, además, tendrá que someterse a masajes posoperatorios para poder ver el resultado completo.

Maya Nazor se mostró muy entudiasmada en su regreso a redes sociales. Foto: IG: nazormaya

La verdad detrás de las cirugías de Maya Nazor

Como es evidente, Maya Nazor quiere potenciar aún más su arrolladora belleza, sin embargo, en redes sociales se especuló que se hizo estos cambios estéticos para poder reconquistar a Santa Fe Klan y así retomar su relación en un futuro, sin embargo, otro sector de los seguidores de la influencer descartó esta teoría y en su lugar afirmaron que la también empresaria pretende lucir una figura perfecta en su próxima colaboración con Playboy, la cual, anunció hace un par de semanas atrás.

Maya Nazor posee una de las figuras más envidiables de la farándula. Foto: IG: nazormaya

Hasta el momento, Maya Nazor no ha emitido ni una sola declaración respecto a estas especulaciones y tampoco ha dado explicaciones sobre estas cirugías estéticas que, como se dijo antes, hasta el momento la tienen sumamente contenta y entusiasmada.