La Barby Juárez provocó la pelea entre Wendy y el Apio para afectar a la influencer

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar, en esta ocasión se descubrió que la famosa pelea que tuvieron Wendy Guevara y el Apio Quijano fue planeada por Mariana la “Barby” Juárez, lo que provocó el enojo de los seguidores del Team Infierno.

Esto se dio a conocer luego de que cibernautas compartieron una grabación del momento en que Apio está conversando con la boxeadora tras sostener el pleito con Wendy y esta le dice “yo sé que Wendy está bien fuerte y solamente así va a salir” a lo que el integrante de Kabah le responde “y quiero que gane”.

La Barby planeó la pelea entre Wendy Guevara y Apio Quijano

Pero la Barby sigue con su conversación y no presta atención a las palabras del cantante y le responde “así va a salir solamente” y añade “porque si no, no iba a salir y fue jugando nuestro juego”. Aclaró que jamás actuó con la intención de herir a alguien a lo que el intérprete de “La calle de las sirenas” le responde solo un “si” y se aleja, conmovido por el desencuentro que tuvo minutos antes con la influencer.

La Barby provocó la furia de los seguidores del Team Infierno Foto: Instagram

barbyjuarez

En redes sociales los comentarios de desaprobación contra la deportista no se hicieron esperar “Qué mal está esta señora por querer quedarse en un juego”, “Guarden este video para cuando salga Wendy”, “Díganle a Wendy que la Barby le está echando tierra”.

El cantante aclaró que jamás lo hizo con mala intención Foto: Instagram apioquijano

La pelea entre los dos integrantes del Team Infierno ocurrió el viernes durante la fiesta temática, cuando Wendy le reclamó al integrante de los 90s pop Tour que se burlara e hiciera comentarios despectivos sobre que ella venía del bajo mundo y refirió que la Barby le dijo que no le agradaba que él se expresara así de la influencer, el músico negó haberlo dicho y aclaró que jamás lo hizo con intención de burlarse de sus orígenes o menospreciarla además de que rompió en llanto tras el enfrentamiento.