Muere Jane Birkin, cantante y actriz inglesa de fama internacional

La actriz y cantante de talla internacional, Jane Brikin, falleció a los 76 años en Francia. De acuerdo con la agencia Reuters, la intérprete de "Je t’aime... moi non plus" desarrolló fuertes problemas de salud, los cuales la mantuvieron alejada de los escenarios por una temporada. En el 2021 sufrió un ataque vascular cerebral, y el daño a su estado físico no ceso aunque en algún punto se aligeró la carga. Cuando manifestó sentirse mal nuevamente, se vio obligada a cancelar conciertos. Ahora se despide en la tierra que la vio crecer y donde desarrolló la mayor parte de su carrera musical junto con su socio y compositor Serge Gainsbourg.

¿Quien fue Jane Brikin?

En la década de los setenta, abrió su carrera como actriz con un notable éxito en las comedias de Claude Zidi y Michel Audiard. Sin embargo, lo que la llevó a ser una artista de talla internacional, fue la canción de "Je t’aime... moi non plus" en colaboración con su socio. De ahí, su fama despegó y apareció en todo tipo de anuncios publicitarios, además de actuar en una serie de conciertos en París dentro del repertorio que Serge Gainsbourg escribió especialmente para ella. Finalmente, en el 2016 protagonizó La femme et le TGV, candidata al Óscar al mejor cortometraje de ese entonces.

A lo largo de su carrera, Jane Birkin sufrió muchos problemas de salud. FOTO: Instagram de @janebirkinoff

A pesar de la numerosa fama acumulada, Jane Birkin canceló sus últimos conciertos debido a su estado de salud. Desgraciadamente, el día de hoy 16 de julio, fue hallada sin vida en su domicilio de París, Francia.

“Siempre he sido muy optimista y me doy cuenta de que todavía necesito un poco de tiempo para poder actuar en el escenario nuevamente y contigo”, externó Jane Birkin en mayo al hilo de las cancelaciones de algunos de sus conciertos.

Además de desempeñarse como actriz y cantante, ella fue una gran guionista y directora. Actuó en decenas de películas y también representó varias obras de teatro. Tras su incidente en el 2021, el cual le dejó secuelas, regresó a los escenarios en marzo de este año. Su entorno había anunciado la anulación durante dos meses de sus conciertos, pero para finales de mayo, llegaron nuevas cancelaciones.

Jane Birkin nació en Londres, Inglaterra, un 14 de diciembre de 1946. Era hija de un militar y de una célebre actriz inglesa, Judy Campbell. Al estar tan cerca del cine desde su infancia, sus primeros papeles fueron en dos películas premiadas en el Festival de Cannes, Le Knack, de Richard Lester en 1965, además de Blow-Up, de Michelangelo Antonioni, en 1967. A pesar de la carrera con la que se distinguió, sus primeros papeles en Francia fueron más bien cómicos, La moutarde me monte au nez o La course à l’échalote.

En el 2021 se tuvo que mantener alejada de los escenarios, regresó en marzo del 2023 pero tuvo que cancelar todos sus conciertos. FOTO: Jean-Louis Atlan (SYGMA vía Getty Images)

La mujer inglesa tuvo una hija con el compositor John Barry. Sin embargo, la pequeña Kate falleció en el 2013. Posteriormente, mantuvo una relación con Serge Gainsbourg, con quien además de interpretar el aclamado éxito musical internacional "Je t’aime...moi non plus" tuvo otra hija en 1971 llamada Charlotte. Luego de esto, entre 1980 y 1992 formó pareja con el director Jacques Doillon, con quien tuvo otra hija, Lou, según Le Parisien.

Aunque la pareja Birkin-Gainsbourg se rompió en 1980, el compositor y cantante le escribió tres años después uno de sus álbumes de más prestigio, Baby Alone in Babylone. Lograron un disco de oro, éxito que volvió a conseguir con Arabesque en 2002. Para Jane Birkin las cosas nunca fueron fáciles, pues en el 2012 sus problemas de salud la obligaron a interrumpir temporalmente su carrera por una pericarditis aguda que la mantuvo en reposo; en diciembre del año siguiente perdió a su hija mayor, Kate; en 2017, fue ella misma quien contó que se había estado tratando de una leucemia y a pesar de la adversidad, se forjó un gran nombre en la industria.