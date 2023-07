"Ni se parece": Itatí Cantoral comparte fotos en traje de baño y la critican por exceso de filtros

Una de las famosas que causa furor en las redes sociales con su belleza y looks es sin duda Itatí Cantoral, así lo demuestra con sus trajes de baño elegantes y coquetos con los que impone estilo, sin embargo, en esta ocasión sus seguidores la criticaron fuertemente por compartir una serie de fotos en su cuenta oficial de Instagram con exceso de filtros, pues afirman que "ni se parece".

Itatí Cantoral se luce en elegante traje de baño

En las instantáneas que Cantoral publicó hace unos días en la plataforma de Meta, en la que también ha dado detalles de su nuevo proyecto, se le puede ver presumiendo su esbelta silueta en un bañador completo de color negro, pieza sofisticada con escote de gota y tirantes delgados, perfecta para las mujeres mayores de 40 años que desean estar elegantes y coquetas en los días de playa.

Itatí da clases de moda con sus trajes de baño. Foto: IG @itatic_oficial

"Part of that world" (Parte de ese mundo), fue la frase con la que la actriz y cantante, que cumplió 48 años el pasado 13 de mayo, acompañó las postales en las que se le ve desde la playa, con el mar al fondo; un posteo que logró captar la atención de sus seguidores y los internautas, quienes dejaron más de 24 mil "me gusta" y más de 450 comentarios, sin embargo, la mayoría de los mensajes fueron negativos.

Critican a Itatí Cantoral por exceso de filtros

La actriz es muy activa en sus redes sociales, sobre todo Instagram, en la que tiene 2.9 millones de seguidores, con quienes comparte instantáneas en las que se le puede ver luciendo los atuendos más chic, que van desde elegantes vestidos de noche, outfits casuales y trajes de baño, con los que también presume su esbelta y curvilínea silueta, aunque en esta ocasión lo que más llamó la atención fue su apariencia.

Sus fans aseguran que "se paso de filtros". Foto: IG @itatic_oficial

Los fans de la cantante y actriz se lanzaron en contra con mensajes como: "Eres mega hermosa! Pero esas fotos no eres tú .. No es necesaria esa edición no era necesaria así . No las permitas", "Demasiado filtro jajaja ni se parece", "Pero abuso del filtro Itatí, parece una máscara de otra mujer", "Tuve que ver el nombre para saber quien era y Doble... demasiados filtros", "Se ve rara con tanto filtro", "Demasiada edición", "Mil filtros le quitan su belleza natural" y "Pensé que era un tbt y eran solo filtros", entre otros.

Los seguidores de Itatí Cantoral coincidieron en que es una mujer muy bella, y que no necesita de tanta edición para lucir su hermosura. Aunque también se ven mensajes en los que la apoyan, en general los fans la criticaron por el exceso de filtros, ya que además de asegurar que "ni se parece", también afirman que se ve mucho más joven, casi como una adolescente.

Así se lució en Instagram. Foto: IG @itatic_oficial

Hija de Roberto Cantoral, uno de los compositores más reconocidos de México, la actriz comenzó su carrera en las telenovelas siendo muy joven, y fue su papel de Soraya Montenegro en el melodrama "María, la del barrio", protagonizado por Thalía, el que la consolidó como una de las famosas más talentosas, y que le ha dado fama también entre las nuevas generaciones, pues con su actuación se volvió un ícono de la cultura pop.