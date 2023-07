Mariana Echeverría revela qué nombre le pondrá a su bebé y cómo reaccionó su hijo Lucca a la noticia

Absolutamente dichosa y con la sonrisa enmarcando su rostro, es como se pudo ver a Mariana Echeverría a su salida de Televisa San Ángel. A punto de abordar un Uber que la llevaría al aeropuerto para continuar su jornada de trabajo en la gira de "Me Caigo De Risa", la conductora expresó más detalles de su embarazo, ese que anunció en redes sociales hace unos días con una especial imagen de su prueba.

Luego de esto, la misma conductora ha indicado que está lista para volver a ser mamá y darle un hermanito o hermanita a Lucca, su primogénito, algo que tiene claro ya qué quiere que sea y, de hecho, hasta el nombre ha elegido en el caso de que sea una niña.

Óscar y Mariana llevan una relación estable. Foto: Especial

Mariana Echeverría ya sabe qué bebé quiere

Con la tranquilidad de llevar un embarazo muy relajado, Mariana confesó si quiere tener niña o niño y, en cada caso, si ya tiene el nombre que le pondrá.

"Ando contenta, no tengo agruras, no tengo vómitos, náuseas, mareo, no tengo nada, bien ahí la llevo", indicó.

Luego de esto, abundó sobre si pudiera escoger qué esperaría tener dentro de unos meses en sus brazos, algo contario a lo que quiere su esposo, el futbolista Oscar Jiménez.

"Si me das a escoger, yo quiero niño pero mi esposo quiere niña, para la parejita. Puede ser que sean gemelos o cuates porque tengo familia de eso, me costaría un buen de trabajo", comentó.

Y ya escogieron el nombre que le pondrán

Con la dicha de crecer la familia, Mariana también sabe ya qué nombre llevará el o la próxima integrante de su hogar. A pesar de estas buenas noticias, reveló que su hijo Lucca pasa por una fase de rechazo hacia ella.

"Mi esposo está feliz y mi hijo no tanto, está chipil y no me quiere ver, tiene un rechazo pero ya pregunté en redes sociales y me dicen que es normal y va a pasar"

"En cuanto al nombre, no tengo pero mi hijo quiere que se llame Lía porque tiene una compañerita del salón que se sienta a lado de él, entonces siempre dice 'bebé Lía', pero de niño no sabemos. Y si me gusta el nombre de Lía, él Lucca, los dos con 'L', me gusta, le voy a cumplir su sueño", confesó.

Faisy y Mariana hacen una gran mancuerna en TV. Foto: Especial

Su familia la ayuda en todo y seguirá trabajando

Para finalizar, Mariana se mostró agradecida de que tenga un entorno familiar que la respalda en todo, al grado de no dejar sus labores profesionales.

"Dicen que es complicado con dos bebés pero con puro amor se va a lograr. Amor, paciencia, un grupo de personas que te ayude necesitas de la mamá, la suegra, la hermana, la señora que te ayude porque uno no puede sola, estoy bien protegida y agradezco porque no podría venir a trabajar. Estoy agradecida y feliz, llevo dos meses, el martes tengo mi primer chequeo con el doctor", dijo.

"No dejo de trabajar, entre más me esté activa me dan menos achaques, seguiré en 'Me Caigo De Risa', en la gira, en Faisy Nights, en todo".

MAAZ