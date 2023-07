Lucero y Mijares hablan de la lesión de su hija, Lucerito Mijares, reconocen su profesionalismo: "es de admirarse"

Este miércoles 12 de julio, los seguidores del espectáculo quedaron en completo shock después de que la joven actriz y cantante, Lucerito Mijares se presentara a una famosa obra de teatro con una fuerte lesión en una de sus piernas, encendiendo las alertas en toda la industria.

A pesar de no encontrarse al cien por ciento, la hija de Lucero y Manuel Mijares dio muestra de su profesionalismo al protagonizar toda la obra de teatro gracias al apoyo que le brindaron los demás actores. Sus famosos papás concedieron una entrevista para dar su opinión de lo que presenciaron.

Después de su presentación en la obra de teatro, Lucero y Manuel Mijares, padres de Lucerito Mijares, fueron cuestionado sobre el profesionalismo que demostró su hija ya que a pesar de su lesión se presentó y protagonizó la puesta en escena.

El primero en hablar ante los medios de la farándula fue el intérprete de "El privilegio de amar", "Para amarnos más" y "Bella" asegurando que era de "admirarse" el gran trabajo que hizo su hija. Reconoció que el público no tiene la culpa de las enfermedades o accidente que los famosos pueden tener.

"Es de admirarse. El público no tiene la culpa. Nosotros nos debemos al público. Eso es de aplaudirse", dijo.

Por otra parte, la protagonista de telenovelas como "Por ella soy Eva", "Soy tu dueña" y "Alborada" reconoció que estaba muy nerviosa por ver a su hija con su lesión arriba del escenario. Aseguró que Lucerito Mijares se robó el corazón de todos al presentarse en esa condición a su trabajo.

Durante una conferencia de prensa, Lucerito Mijares informó a sus millones de seguidores y a los asistentes a la obra de teatro que sufrió un accidente en las escaleras. A pesar de que no reveló la gravedad, la actriz dijo que continuará presentándose solo si el médico se lo permite.

"Se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y dije ya valió. Si el doctor me deja, esto debe continuar", contó.