VIDEO: Chiquis Rivera enloquece Instagram al "enseñar de más" mientras presume su look en vestido camisero

Vaya revuelo el que causó Chiquis Rivera este fin de semana en Instagram, pues mientras presumía el look perfecto para verse y sentirse fresca ante las altas temperaturas del verano, casi enseña de más, un incidente con el que no todos sus fanáticos reaccionaron de la mejor manera. Y es que mientras algunos afirmaron que la cantante luce más guapa que nunca, otros señalaron que su publicación no es la adecuada para compartir en la red.

A través de la plataforma de Meta, antes Facebook, la hija de Jenni Rivera compartió un nuevo video en el que se mostró más bella que nunca y al natural, ya que presumió un rostro libre de maquillaje y un looks desenfadado con un chongo alto y el fleco suelto. Asimismo, demostró que su lado fashionista no se debe de perder ni en una tarde de domingo, es por ello que apostó por un delicado vestido camisero en color blanco con el que presumió una imagen fresca ante la época de calor.

(Foto: IG @chiquis)

Chiquis Rivera presume su figura y le llueven críticas: "vulgar"

En el video que acaparó la atención de Instagram se observa a Chiquis Rivera viajar como copiloto mientras que su prometido maneja sobre la carretera; para mantenerse entretenida, la intérprete de "Porque soy abeja reina" presumió su belleza natural y heredada por la mismísima Jenni Rivera, además del glamur y lujo con accesorios dorados con los que llevó su look al siguiente nivel. Un detalle que no pasó inadvertido para nadie es que la famosa iba sentada con las piernas sobre el sillón, algo que volvió más revelador su outfit.

Pues mientras posaba sonriente ante la cámara, también pasó el celular por toda su figura y si algo quedó al descubierto fueron sus piernas por lo corto del vestido camisero de botones y el hecho no pasó desapercibido por Chiquis, quien incluso realizó un pequeño baile con contoneo de caderas para lucirse aún más. Finalmente, el video termina enfocando a su prometido Emilio Sánchez, quien también fue duramente criticado en redes por su semblante serio.

(Foto: IG @chiquis)

Aunque la publicación rápidamente alcanzó los miles de me gustas, la interacción que la cantante tuvo con sus fans no fue la mejor, pues las críticas y comentarios negativos se hicieron notar desde el primer momento. Pese a ello, sus fieles fanáticos también aprovecharon para defenderla al asegurar que es la mujer más guapa.

"Que vulgaridad!", "frió que se mira el vato", "el vato no tiene buena cara", "ese hombre se ve muy frío con ella, o infeliz y ella tan bella que es", "tan hermosa", "la más bella", "cuerpazo" y "Emilio es tan afortunado" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación de Instagram.