BTS: El grupo que hizo lo imposible en el K-Pop y por qué cambiaron la historia

El próximo 13 de junio, BTS celebrará su décimo aniversario con el FESTA 2023, un evento único dedicado a sus fans. El grupo estrenará su nueva canción "Take Two", además habrán exposiciones, parques temáticos y varias sorpresas por parte de los integrantes.

Aunque J-Hope y Jin estarán ausentes, se espera que el resto de los integrantes de BTS se reúnan con sus fans a través de alguna transmisión en vivo. El regreso del grupo no será hasta el 2025, año en que terminarán su servicio militar, pero les tomará un tiempo volver a los escenarios y anunciar una gira mundial.

Se espera que BTS consiga varios logros con "Take Two", así como con los debut de V y Jungkook, los solistas más esperados de este año. La boyband, aunque no comenzó el movimiento Hallyu, ha logrado lo imposible y cambió la historia del K-Pop.

BTS: ¿Por qué lograron su propio "paved the way"?

La ola Hallyu tuvo lugar durante la primera década de los años 2000s; sin embargo, no fue hasta la llegada de BTS que el grupo logró cosas nunca antes vistas en el K-Pop o siquiera deseadas por un artista surcoreano. El grupo vino a cambiar la forma de globalizar el fenómeno asiático.

Y es que, el grupo logró consolidar el foco de atención solo en BTS abriendo los ojos para aquellos que aún no conocían el K-Pop antes que ellos. Desde entonces, la boyband hizo un cambio completo con su carrera, pues han sido los primeros y únicos en lograr:

Nominaciones al GRAMMY

Premios Billboard, MTV, entre otros

#1 en el chart del Billboard 100

Discursos y Presentaciones en la ONU y Casa Blanca

Prórroga del Servicio Militar y la posibilidad de exentarlo

Llenar el estadio de Wembley en Londres

Medalla al mérito cultural

Aportación a la economía de Corea del Sur

Video más visto con más de 100 millones de reproducciones en 24 horas

Discos más vendidos y artistas más vendidos del año

Grupo con más premios en la historia K-Pop

Entre muchos otros logros más, BTS hizo su propio "paved the way" en el K-Pop y hasta ahora, ningún grupo lo ha logrado alcanzar en récords, cifras y reconocimientos; sin embargo, algunos han agradecido al grupo por darle mayor difusión en Estados Unidos, pues desde entonces se han abierto votaciones y espacios a los artistas surcoreanos, logrando la diversidad de la música occidental que ahora compite contra este fenómeno mundial.