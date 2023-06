Emily, hija de “El Canelo” Álvarez está envuelta en su primera polémica en redes sociales tras ser relacionada con un adolescente

A sus 17 años, Emily Cinnamon Álvarez conocida por ser la hija mayor del deportista Saúl “Canelo” Álvarez fue involucrada por primera vez en un chisme mediático, a través de redes sociales se difundieron varios videos en los que habla de lo que está pasando en el supuesto pleito con la hija de la empresaria Sol León.

Según lo que la hija del boxeador contó en una transmisión en vivo, es que ella fue invitada por un adolescente de 13 años a convivir en una salida de amigos, pero lo que no sabía es que el chico ya tenía un compromiso con otra niña, que corresponde Luciana León quien es conocida mayormente en TikTok.

Luciana es hija de Sol León, quien se volvió famosa por vender prendas íntimas (fajas) y por mostrar su vida a través de videos en donde se aprecia la manera en la que se maquilla o la convivencia que tiene con su familia. Fue precisamente en una transmisión cuando la pequeña le comentó llorando que el chico en cuestión había preferido acudir a una cita con Emily y no con ella, esto no fue del agrado de sus seguidores quienes rápidamente acudieron a las redes de Cinnamon para atacar.

Luciana una de las involucradas en la polémica. IG/luciana_leon21

Pero Emily no se quedó callada y realizó una charla en sus espacios para aclarar todo lo que estaba pasando, junto a su madre Karen Beltrán se defendieron de las acusaciones, expresaron que no sabían que el chico tenía planes con Luciana y que no había un interés romántico, ya que es muy pequeño para ella, además agregó que esos son chismes de adolescentes en lo que no desea participar.

“Ya soy mustia dice la gente, roba novios, yo solamente voy a decir una cosa, el que me buscó fue el niño y digo niño porque tiene 13 años, la verdad se me hace una mensada que estén diciendo, sean novios, sean amigos, a mí me vale madre, realmente me meto a los comentarios en TikTok y en todos lados me están atacando”, es parte de lo que dice Emily en el en vivo.

Es la hija mayor del famoso boxeador. Especial

Otra de las cosas que no dejó pasar oportunidad de mencionar es que ella respeta a la familia de Sol León y que no tienen ningún afán de alimentar el problema, sino todo lo contrario, por tal motivo decidió hablar de lo que sucedía y aclarar las cosas para ya no recibir falsas acusaciones en Internet.