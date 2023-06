Lupe Esparza se desentiende de Peso Pluma: "No acostumbramos subirnos a esos temas"

Peso Pluma es el cantante más famoso del momento, y el que más éxitos ha consolidado en el extranjero; sus corridos bélicos ya son un clásico de los antros, las fiestas, los negocios, la radio, el streaming, las redes sociales y un largo, pero muy largo etcétera, por lo que no es raro que otros artistas quieran hacer duetos.

Se confirmó con el recién lanzado tema de Bizarrap, la sesión número 55. Antes ha hecho algunas otras participaciones con Becky G, Eslabón Armado, Yng Lvcas, Raúl Vega, Fuerza Regida, Nicki Nicole, Jaziel Avilez, Codiciado, Jasiel Núñez, Luis R. Conriquez y los que se sigan acumulando.

El cantante sigue haciendo duetos exitosos. Crédito: Instagram / Peso Pluma

Pero hay otros que han arremetido en su contra, pues no les gusta el género que interpreta, ni los temas que ha llegado a tratar en algunas de las letras, desde canciones que hablan sobre violencia armada, hasta temas directos al crimen organizado, y un largo etcétera.

Aunque no arremetieron contra del cantante, ni dijeron malas palabras en su contra, los integrantes de Bronco dieron a conocer en una entrevista para Venga la Alegría Fin de Semana que no están disponibles para colaborar con Hassan, pues no les gusta ser parte de las modas, van por su propio camino.

"No acostumbramos subirnos a esos temas que están de moda", fueron las palabras que pronunció el cantante, Lupe Esparza, pero ahí no pararon las cosas, pues luego le echó la bolita a Luis Miguel, quien acaba de anunciar su magno regreso a los escenarios de México.

La banda estrenará su serie por tv abierta. Crédito: Instagram / Bronco

"Le preguntas a Luis Miguel, seguramente quedará encantado", dijo con cierta ironía, pues lo considera como uno más de su equipo, a quien posiblemente no le interesa en lo más mínimo tener un dueto con Peso Pluma, a pesar de que el oriundo de Guadalajara se declaró un fanático más del "Sol de México".

La serie de Bronco llegará por primera vez a la televisión abierta mexicana como parte de la programación de Tv Azteca. Será este sábado 3 de junio cuando se transmita el primer capítulo de la biografía que se grabó en el año 2019, y que cuenta de las andanzas de Lupe Esparza y sus amigos por la música.

Antes únicamente estuvo disponible a través del servicio de paga de TNT, y de la plataforma Claro Video, por lo que una gran cantidad de mexicanos no han tenido oportunidad de verla. Lupe Esparza y la banda se han encargado de promocionar la producción durante los últimos días.