En microbikini Talía de Acapulco Shore sacude la red este verano

Talía de Acapulco Shore es una de las actuales celebridades que tuvieron su salto de fama por el reality que de daba en MTV. Haber protagonizado algunas de las más grandes polémicas del programa y ser dueña de una hermosura y personalidad particulares, le permitieron ganar terreno en las plataformas digitales y en el corazón de quienes conforman su fandom.

Con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram, la ex influencer impuso su nombre como modelo, aunque en su vida profesional apuntó principalmente a su vocación de cantante y DJ de música electrónica. Talia Eisset tiene 30 años y con su sencillo “Flow Fly” sembró en su cuenta de YouTube una semilla que sigue germinando en suscriptores poco a poco.

Talía de Acapulco Shore. Fuente: Instagram @talia_acashoremtv

La microbikini de Talía de Acapulco Shore en Instagram

La bella Talía de Acapulco Shore volvió a llevarse todas las miradas con sus publicaciones en las redes sociales. En esta oportunidad, Talia Eisset compartió fotografías en las que se la ve posando desde un sillón y luciendo el traje de baño ideal para el verano. De color negro y con lentejuelas, la prenda de dos piezas marcó tendencia.

Por el video que se observa en su Instagram, la microbikini que se ve es muy parecida a las que utilizan las bailarinas árabes. No es para nada común ver este tipo de look playero, pues definitivamente no parece nada cómodo para andar entre la arena pero si, para un día de piscina junto a amigos.

El posteo de Talía de Acapulco Shore en su cuenta de Instagram le permitió demostrar, una vez más, por qué es considerada una de las mujeres más hermosas del ambiente del espectáculo y una de las que ostenta uno de los cuerpos más esculturales. Cada vez que luce un traje de baño o cualquier otro outfit impone tendencia e inspira a las mujeres que desean verse siempre bien.

