VIDEO | Bebe Rexha fue golpeada con un celular en pleno escenario: así quedó su ojo

La cantante Bebe Rexha se convirtió en tendencia de las redes sociales luego de que se difundiera un video en el que se observa como fue golpeada en la cara por un teléfono celular durante un concierto que ofreció en la ciudad de Nueva York. La intérprete de "I'm Good (Blue)" se tiró al piso después de lo sucedido, pues el fuerte impacto le abrió la ceja, por lo que fue sacada del escenario por personal de su staff y paramédicos.

Bebe Rexha fue golpeada con un celular

Rexha, estadounidense de origen albanés, fue escoltada fuera del escenario y atendida por un equipo médico en el lugar, como se puede observar en imágenes que los fans compartieron en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. El show era parte de su gira "Best F*n Night of My Live Tour" con la que promociona su nuevo álbum, "Bebe"; su siguiente concierto será en la ciudad de Filadelfia.

Bleta Rexha es el nombre real de la artista que nació en Nueva York, Estados Unidos. Además de cantante es compositora y saltó a la fama por colaborar en el sencillo "Take Me Home" del grupo de disc jockeys "Cash Cash" y por tener dos nominaciones a los premios Grammy.

El agresor de Bebe Rexha fue arrestado

Nicolás Malvagna, de 27 años, de Nueva Jersey, fue arrestado y está acusado de asalto por usar su teléfono celular como arma, confirmó la policía de Nueva York a la revista People. El departamento de policía también confirmó que Rexha fue llevada a un hospital cercano en condición estable.

Bebé Rexha está lista para su próximo show. Foto: IG @beberexha

"Aunque el show terminó de una manera desafortunada, todavía fue un espectáculo increíble en mi ciudad natal. Muchas gracias Nueva York. Te amo. ¡¡¡La gira debe continuar!!! ¡Philadelfia siguiente! ¡¿A qué espectáculo vas a venir?! #bestfnnightofmylifetour", escribió en Instagram.

La cantante mostró cómo quedó su rostro

Rehxa también compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de la plataforma de Meta, donde la siguen 10.7 millones de fans, en las que se puede observar cómo quedo su rostro, en particular su ojo, pues el golpe lo recibió en esa zona de la cara. "Estoy bien", escribió para acompañar las imágenes en las que se le ve con un vendaje en la ceja y moretones.

Así se mostró después del concierto. Foto: IG @beberexha

La cantante también publicó fotos hace unas horas en sus historias de Instagram, en las que se observan sus lesiones, como moretones alrededor de su ojo y un corte en la ceja. El sitio web Pop Base, citó a la madre de la intérprete diciendo que la estrella recibió tratamiento médico y necesitó de tres puntos. "Still making a black eye sexy" (con un ojo morado todavía soy sexy), escribió para acompañar el clip, dejando ver que lo está tomando de la mejor forma.