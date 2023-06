Me Caigo de Risa: Armando Hernández se arrodilla ante su padre, le pide perdón y conmueve a la familia disfuncional

Este domingo se celebró el Día del Padre en México, por lo que la producción de “Me Caigo de Risa” decidió festejarlo este lunes 19 por lo que de sorpresa llevó a los papás de cada uno de los integrantes de la familia disfuncional, lo que hizo que se conmovieron.

Pero, sin duda alguna el momento más emotivo se vivió cuando cada uno de los integrantes de la familia disfuncional y también Faisy dedicaron unas palabras a sus papás, sin embargo, Armando Hernández se arrodilló ante su papá y le pidió perdón, esto hizo que más de uno de sus compañeros rompiera en llanto.

Tal y como lo mencionamos anteriormente, los papás de cada uno de los integrantes de la familia disfuncional de “Me Caigo de risa” estuvieron presentes en este programa especial, por lo que cada uno de los integrantes de la emisión dedicaron unas emotivas palabras a sus papás.

El turno llegó para Armando Hernández y para nadie es un secreto que el actor mexicano tuvo muchos problemas con su padre cuando era un adolescente, incluso llegó a vivir en la calle luego de una pelea con su progenitor.

Lo anterior, lo contó en una entrevista con Yordi Rosado el propio Armando Hernández, por lo que es de conocimiento público, sin embargo, la noche de anoche en “Me Caigo de Risa”, el actor que interpretó a Julio César Chávez en su bioserie se rindió ante su papá y le pidió perdón de rodillas.

Este acto y las palabras sinceras de Armando Hernández a su padre hizo que varios de sus compañeros de la familia disfuncional se conmovieron de tal manera que algunos de ellos como Ricardo Margaleff, Jessica Segura, Mariana Echeverría y el propio Faisy derramaron algunas lágrimas.

Foto: Me Caigo de Risa

Sin embargo esto no fue todo, pues Armando siguió agradeciendo a su padre, haber sido estricto con él y darle las bases para ser hoy el gran hombre que es, pues asegura que cada uno de los triunfos que ha logrado también son de su padre.

“...pero hoy agradezco infinitamente que hayas sido alguien estricto, alguien muy disciplinado conmigo, alguien muy duro para que lograra ser quien soy hoy por hoy, gracias pá por que has ido conmigo de la mano, me has acompañado en este camino que es la vida, gracias por tanto, como bien me lo has dicho, la constancia la perseverancia, la disciplina, el talento y la humildad te van a abrir puertas y cada puerta que he abierto has ido tú conmigo detrás, te amo con todo mi corazón…”, dijo Armando Hernández