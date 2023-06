Toño Mauri da positivo por Covid-19: el actor revela si su vida corre peligro o no

En las últimas horas, la salud del conductor, Toño Mauri ha estado en boca de todos después de que compartiera un mensaje en su cuenta en Instagram en el que confirmó que dio positivo, por tercera ocasión, al nuevo coronavirus covid-19, enfermedad que lo puso al borde la muerte.

Fue hace unos años, durante la pandemia por el virus surgido en China, cuando el protagonista de telenovelas "Por amar sin ley", "Teresa" y "Velo de novia" tuvo que ser trasladado a Estados Unidos para recibir un doble trasplante de pulmón. Con el paso del tiempo informó sobre su recuperación.

Sin embargo, este mes de junio, la salud del también productor volvió a alertar a todos tras anunciar que nuevamente tiene covid-19. En una entrevista habló sobre el complicado momento de salud que está viviendo durante las últimas semanas.

En una entrevista para el programa de espectáculos "De Primera Mano", Toño Mauri de 58 años confesó que actualmente hay muchos contagios por el nuevo coronavirus Covid-19 y desafortunadamente él fue uno de ellos. Detalló que su trasplante de doble pulmón lo pone en desventaja con otras enfermedades.

Por otra parte, Toño Mauri, uno de los conductores de televisión más famosos en nuestro país, detalló que su vida no corre ningún peligro, pero sí presentó algunos síntomas como dolor de cabeza, cuerpo cortado y fiebre. Agradeció que se lo hayan detectado a tiempo.

"No, gracias a Dios no (su vida corre peligro). Tenía fiebre, me empezó a dolor mucho la cabeza, fiebre. Te siente mal. Un malestar constante. No bajar la guardia", sentenció.