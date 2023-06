Eduin Caz explica por qué se hizo trenzas al estilo “Rauw Alejandro”: “Duele un chin…”

Hace algunos días, Eduin Caz, líder de Grupo Firme volvió a dar de qué hablar, esta vez debido a su abrupto cambio de look del cantante, pues luego del nacimiento de su tercer hijo, decidió hacerse unas trencitas con hilo en color plata, lo que provocó cientos de críticas en su contra.

Seguidores del cantante, han escrito su opinión sobre su nuevo cambio de look, sin embargo, aunque Eduin Caz ha dejado claro que poco le interesan las críticas en su contra esta vez el líder de Grupo Firme, explicó por qué se hizo ese tipo de trenzas.

Foto: IG @eduincaz

Fue durante uno de los conciertos que Grupo Firme ofreció en Monterrey donde el líder de dicha agrupación se tomó unos minutos para aclarar las razones por las que había decidido cambiar de look y hacerse trencitas con hilo, además de dejarse crecer el bigote.

Eduin Caz se sentó en el escenario y comenzó a decir que había visto muchos comentarios sobre su famoso cambio de look, fue entonces que el cantante decidió dar el “contexto” de esta decisión, pues todo se debió a que iba a ir a un concierto de un famoso cantante de música urbana.

“¿A hue** que saben quién es Rauw Alejandro, no? El sábado él tuvo un concierto en la Ciudad de Tijuana, y pues yo soy de Tijuana, y yo dije yo quiero ir a ver a Rauw Alejandro, entonces me puse las trencitas…el chiste es que me las puse y no fui al chingado concierto…” comenzó a contar Eduin Caz a sus fanáticos