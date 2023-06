Carmen Villalobos enseña el minivestido floreado más de moda esta temporada

Carmen Villalobos conquistó corazones con su rol en la telenovela que reversionó la icónica Café con Aroma de Mujer. También, es un ícono de moda sobre todo ahora que se embarcó en una nueva aventura con su faceta como presentadora en el popular reality show Top Chef VIP por Telemundo, donde gana un impresionante sueldo de 20 mil dólares al mes.

En su cuenta de Instagram la colombiana sube todo los modelos de vestidos que se usan en las grabaciones del reality y sin dudas van a marcar tendencia en la temporada. Con 22 millones de seguidores en todo el mundo, la actriz devenida en conductora de televisión es un imán para las marcas que quieren subir sus ventas y por eso las mujeres la siguen tanto.

Carmen Villalobos. Fuente: Instagram @cvillaloboss

El minivestido de flores que usa Carmen Villalobos

Como hemos dicho, Carmen Villalobos luce en el piso del programa diferente look que luego replica en redes sociales para sus fans. En este caso, se la puede ver a la actriz con un fabuloso minivestido floreado que no solo destaca su bronceado, sino que también se ajusta perfectamente a su increíble silueta.

Por lo que se puede ver en Instagram, la elección del floreado con blanco no solo complementa su tono de piel, sino que también le otorga un aire alegre y energético a tono con la personalidad que transmite en cada programación. No hay dudas que puede ser un gran look tanto de día como de noche.

Carmen Villalobos. Fuente: Instagram @cvillaloboss

Otra cosa que se destaca del minivestido de Carmen Villalobos es que la porción del torso que queda al descubierto junto con el detalle irregular de un solo bretel y su falda fluida y envasé hacen que el modelo recuerde a los vestidos griegos. No hay dudas que la colombiana es toda ¡Una diosa!

