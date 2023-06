VIDEO: Eduardo “El Chile” de Acapulco Shore regaló los millones que ganó en Big Brother, “lo hice de a gratis”

Uno de los personajes más polémicos de "Acapulco Shore" es "El Chile", quien gracias a su pícara personalidad se ha popularizado en redes sociales, donde muchos de sus seguidores han seguido de cerca su trayectoria desde que ganó Big Brother PM, también conocido como "Big Brother México 2015", reality show en el que hizo gala de sus característicos comentarios llenos de albur y humor negro.

A pesar de que el premio se presumía que sería bastante jugoso, la cantidad final de su composición se reveló hasta el último día del programa, pues fue durante la gala de este episodio que se dio a conocer que "El Chile", cuyo nombre real es Eduardo Miranda Romo, obtendría 500 mil pesos en efectivo, dinero que hasta hace poco se desconocía en qué había sido utilizado por la celebridad, quien en entrevista con "La Caminera" dijo que fue lo que hizo con dicho premio monetario.

Al ser cuestionado por los presentadores del programa de EXA FM acerca de cuánto había recibido por ganar Big Brother en 2015, Eduardo "El Chile" impactó al decir que en realidad no había obtenido recompensa por su logro, algo que rápidamente consternó a sus interlocutores, quienes bromearon diciéndole que a veces se tiene que aceptar situaciones como esas.

Sin embargo, rápidamente el influencer rectificó su respuesta y dijo que estaba bromeando, pero que sí hubo irregularidades en cuanto al dinero que le fue prometido y el que recibió, ya que de manera inicial se les había dicho que el premio ascendería a un millón de pesos, algo que debido a problemas de audiencia no se logró.

"No cobré, lo hice gratis, no, no es cierto. Gané el premio mayo, el cual en un principio me habían dicho que sería un millón y al final como que al proyecto no le empezó a ir bien, yo me acuerdo que a la mitad empezaron a sacar así branding de Corona y la fregada y al final me dijeron 'no pues es la micha'", reveló Eduardo "El Chile".