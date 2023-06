En su presentación en “La Casa de los Famosos”, Sofía Rivera Torres aseguró que su presencia haría “arder” el exitoso reality show de Televisa y todo parece indicar que lo está cumpliendo pues la bella actriz y conductora cometió una traición contra sus compañeros de habitación que podría detonar todo un escándalo, no obstante, lo más controversial fue que el resto del elenco se enteró y la encararon para que explicara el motivo de su actuar.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que los participantes de “La Casa de los Famosos” fueron divididos en dos habitaciones “Cielo” e “Infierno” por lo que se formaron dos bandos y esto propició la generación de alianzas tal como ocurrió en el segundo equipo mencionado, al cual, además de Sofía Rivera Torres también pertenecen Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Emilio Osorio, Apio Quijano y Nicola Porcella.

Sofía Rivera Torres prometió escándalos en LCDLF. Foto: IG: sofiariveratorres

Cabe señalar que desde el inicio, el equipo “Infierno” hizo un pacto de lealtad en el que juraron mantenerse unidos hasta el final para que alguno de los integrantes de la habitación sea quien se quede con el jugoso premio de cuatro millones de pesos, no obstante, la única que no se mostró convencida fue Sofía Rivera Torres, quien se convirtió en una especie de observadora y fue gracias a ello que comenzó la polémica pues fue testigo de las conspiraciones que sus compañeros estaban haciendo en contra de Marie Claire Harp, quien fue la primera eliminada y contra Ferka, a quien le contó todo para ponerla bajo advertencia.

Traición de Sofía Rivera Torres queda al descubierto por factores externos

Tras esta traición de Sofía Rivera Torres, un grupo de fanáticos de “La Casa de los Famosos México” se organizó para ir a los alrededores de la casa a bordo de un carro con altavoces y desde ahí delataron a la esposa de Eduardo Videgaray.

“Wendy, Emilio, Sergio, Poncho, cuarto “Infierno”, Sofía los está traicionando, no confíen en ella, todo lo que cuentan lo platica al cuarto “Cielo” y a Ferka, no confíen en ella, no es su aliada”, se escuchó a través de los altavoces, lo cual, desató una reunión de emergencia entre los integrantes del equipo en cuestión para encarar a la bella actriz de “Cabo”.

Durante la reunión, Sofía Rivera Torres no admitió haber cometido una traición, sin embargo, hace unos días ella misma señaló que trataría de unirse con otras mujeres del reality show para avanzar en la competencia. Por su parte, el resto de los integrantes de la habitación “infierno” comenzaron una fuerte discusión que claramente puso en riesgo el pacto de lealtad que habían hecho, mientras que Sergio Mayer pidió prudencia para no romper la armonía que hasta antes de esto habían logrado establecer en el grupo y aunque las cosas se tranquilizaron lo cierto es que ahora hay una gran tensión entre esta parte del elenco, lo cual, podría escalar a un escándalo de dimensiones mayores.