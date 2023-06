VIDEO: Así fue el día que Paco Stanley se rapó por perder una apuesta del América

El sentido del humor fue la característica principal de Paco Stanley. Siempre capaz de sacar una sonrisa a su público y sabedor de que contaba con la elocuencia y carisma necesarios para conquistar a la gente con su presencia, fue como el conductor triunfó a lo largo de los años y en cada emisión que presentó a lado de Mario Bezares y Benito Castro, este último, quien recientemente indicó que eran amigos de consumo de sustancias ilícitas.

Pero, como no todo en la vida pueden ser victorias, también vivió algunos sinsabores durante sus programas, pues a pesar de todo Paco no siempre podía salirse con la suya. Fue así que en un ocasión, mientras conducía el programa "¡Pácatelas¡" en 1996, debió enfrentar la derrota en una apuesta y, por consiguiente, recibir su castigo.

Paco y Mario eran inseparables en esa época. Foto: Especial

Paco Stanley es rapado en pleno programa

Las Águilas del América eran una de las máximas pasiones de Stanley; aficionado de hueso colorado, siempre defendió a su equipo a pesar de los años sin campeonatos o las finales perdidas. Paco siempre estuvo ahí, por eso no dudaba en aceptar una apuesta cuando se trataba del Club de Coapa.

Fue así que en 1996 tomó el reto en un América vs Chivas, clásico nacional que daría por resultado una victoria para los tapatíos. Tras esto, Stanley estaba destinado a perder la cabellera y quedar a rape, tal como la apuesta lo indicada. Él cumplió.

"Amigo, ganaste como hombre y yo, como hombre respondo", dijo mientras se preparaba con una capa para evitar que los cabellos ensuciaran su traje; mientras tanto el resto de los presentes y el propio equipo de producción no dudó en bromear con que el conductor quería llorar tras perder la apuesta a lo que respondió con un seco: "Ando en esas, no creas que no". Al cabo de unos segundos gritó que "¡no!" le raparan la melena y mientras la máquina de afeitar hacía su trabajo, él pedía piedad.

Stanley disfrutó su nuevo look

Con Mario Bezares cerca de esta acción y el equipo de producción a cargo de su reto, Paco Stanley no tuvo otra más que padecer como su público lo veía perder su abundante cabellera. Estoico y sin más que el valor de quedarse sin cabello, Paco mantuvo la calma y se burló de sí mismo, tal como siempre solía hacerlo.

Su sentido del humor y una boina ayudaron a pasar el mal trago, todo mientras el programa avanzaba y Paco compartía el final de esa emisión con su hijo a lado, quien también estaba a rape como él y con quien lucía en ese momento mucha similitud.

