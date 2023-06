La novia de Sergio Goyri lo pone en jaque con lujosa petición para su boda, ¡en el Castillo de Chapultepec!

Sergio Goyri vive un momento muy dulce en la vida y la empresaria Lupita Arreola es, en buena medida, responsable de eso. Como su pareja desde hace un tiempo, Lupita influye en muchas de las decisiones que el actor y productor toma. Para ello, el mismo Sergio ha encontrado en ella a una pareja perfecta con la cual ha pensado ya en llegar al altar.

Con 64 años de vida y muchos de ellos dedicados a la actuación, Sergio Goyri ha vivido polémicas con Yalitza Aparicio, pero más allá de eso, ve con buenos ojos el contraer matrimonio con Lupita. Ella, emocionada ante la idea de vestir de blanco y tener una recepción de cuento de hadas, no duda en admitir que sus anhelos son grandes y, de la misma forma, la manufactura de estos deberá ser de una fiesta épica. Por tal razón es que Lupita confesó, con Sergio a su lado, que desea un lugar muy especial y privado para contraer nupcias.

El actor ha vivido polémicas por hablar mal de Yalitza Aparicio. Foto: Especial

Ante la madurez de ambos y la seriedad con que han tomado su relación de pareja, Sergio Goyri y Lupita Arreola no dudan en admitir que la idea de estar casados les agrada a ambos. Como un tema del que ya han conversado, primero Goyri es quien opina en el tema y afirma con ilusión y esperanza que espera que todo marche de maravilla para poder llegar al altar.

"Primero Dios, las cosas van caminando muy bien, es algo que está planeado y espero las cosas se den", dijo sobre su noviazgo. Luego de esto, Lupita abordó la palabra y se llenó de emoción e ideas para su boda, misma que quiere sea en 2024, aunque para el festejo tiene la ilusión de que sea la fiesta del año con una lujosa petición que resultaría inédita y espectacular.

Tras quedar en algunos apuros, Goyri tomó la palabra para resolver la excéntrica, lujosa y poco probable petición al recordar que el Castillo de Chapultepec no es un salón de fiestas, sino un edificio emblemático de la capital, que está cargado de historia y que los sueños podrían estar alejados de la realidad.

Más distendida ella que él, Lupita Arreola confesó que a la hora de amarse y apapacharse, les va bastante bien; mientras Sergio dudaba en hablar del tema, ella tomó de nuevo la palabra y expresó con seguridad.

Cuestionado sobre la larga y cercana amistad que sostuvo con Andrés García, Sergio Goyri evitó entrar en polémicas sobre la herencia del actor o sus problemas familiares con hijos, y éstos con Margarita Portillo. Lo único que sí aceptó mencionar es que el actor de la gran pantalla siempre fue un gran amigo en toda la extensión de la palabra, que siempre era claro en su forma de conducirse con él.

"Con Andrés no había duda, era muy claro como amigo, siempre sabías qué esperar de él en todo momento. El mejor regalo que me dio fue su amistad durante muchos años, lo demás, de la herencia y esas cosas, yo no me meto por respeto", dijo.