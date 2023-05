Exnovia de Peso Pluma, Odalys Velasco, aparece en un concierto de Natanael Cano ¿hay romance?

Natanael Cano triunfó en la Ciudad de México durante su pasada intervención en el Auditorio Nacional, la estrella contó con grandes e importantes invitados que compartieron el escenario con él, pero en el público también estuvo una famosa creadora de contenido quien se popularizó por su relación sentimental con uno de los amigos de “Nata”.

Quien no dejó de grabar fue Odalys Velasco, expareja de Peso Pluma, amigo de Natanel Cano (quien no estuvo en el lugar), aunque no se ve alguna muestra que, de indicios de romance entre los jóvenes, la celebridad estuvo en primera fila y disfrutó del día especial del intérprete de temas como “Amor tumbado”, “AMG”, “El Drip” y “La Ch y la Pizza”, por mencionar algunas.

Odalys subió varias historias a sus cuentas oficiales de la manera en la que se divirtió en el evento del sonorense, hay que destacar que ya en una ocasión se especuló sobre una posible relación con “Nata”, pues hay algunas fotografías en las que se aprecia acompañada de un chico del que nunca le revela la identidad.

Hay quienes aseguran que tiene algo con Natanael. Captura de pantalla

Más sobre Odalys Velasco

Odalys fue una de las novias de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, se trata de una Influencer originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, se distingue por su carisma, contenido de belleza y las polémicas de las que ha formado parte, en donde asegura que siempre sale bien librada.

Respecto a su relación con el intérprete de corridos tumbados, la tiktoker contó que estuvo saliendo con Peso Pluma, pero él se fue sin decir adiós y sin dar motivos del porqué decidió terminar con ella, esto ocasionó que estuviera en una gran tristeza misma que ha superado conforme pasa el tiempo.

Estuvieron juntos por algún tiempo. Captura de pantalla.

“Estuvimos saliendo, pero no fuimos novios, estuvimos conociéndonos, pero al final se fue sin darme una explicación, no me interesa saber una explicación porque creo que todo cae por su propio peso”, fue lo que confesó Odalys en una entrevista que realizó para Aldo Arturo.

Cabe destacar que cuando Odalys y Peso Pluma estuvieron juntos aún no tenía la fama que ahora puede presumir, tampoco era reconocido mundialmente, ni estaba en la cima de las listas de popularidad tal y como lo está en la actualidad. Otra de las cosas que resaltó es que fue él el interesado y que la empezó a buscar a través de redes sociales, en donde ella ya tenía algo de público.