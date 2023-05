Este es el error de Camilo y Evaluna Montaner con Índigo por el que se convirtieron en el centro de críticas de Internet

El matrimonio entre Camilo y Evaluna Montaner siempre da de qué hablar. Desde que iniciaron su relación han sido el blanco de diferentes críticas y, con el nacimiento de su hija Índigo, son analizados en detalle por sus seguidores y los medios de comunicación que no les pierden pisada.

Camilo y Evaluna Montaner. Fuente: Instagram @camilo

El artista colombiano y su par venezolana conforman una de las parejas más famosas del mundo. Acompañados por toda la familia del clan Montaner, ambos se han valido de su fandom individual y uno colectivo que los acompañan en cada paso que dan. Mientras Camilo recorre distintos escenarios con su música, Evaluna lo acompaña y muestra pequeños detalles del crecimiento de Índigo.

Camilo e Índigo. Fuente: Instagram @camilo

Entre las principales críticas que han rodeado a Camilo y Evaluna Montaner, las primeras surgieron cuando optaron por un parto en el seno de su hogar. Luego, tras el nacimiento de Índigo, la decisión de criarla como una persona no binaria también despertó la opinión y crítica de los internautas pero, sin embargo, ninguno ha cedido en las decisiones tomadas.

El error de Camilo y Evaluna Montaner con Índigo

En el ritmo de vida que llevan Camilo y Evaluna Montaner, enmarcados en las presentaciones artísticas que realizan en diferentes partes del mundo, verlos viajando no es nada nuevo. El joven matrimonio se muestra en las redes sociales compartiendo momentos en diversos lugares y momentos que atraviesan en cada aventura.

En este marco, Camilo y Evaluna Montaner volvieron a ser criticados al cometer un error con su hija Índigo. En pleno aeropuerto, los famosos padres se vieron en la obligación de secar con prisa un pantalón de su hija cuyo pañal había presentado una fuga. Al no contar con un pantalón de repuesto, el artista colombiano tuvo que sacudir la prenda para que se secara y al mostrarlo en video no tardó en recibir críticas por no llevar consigo otra muda de ropa para su pequeña hija.

