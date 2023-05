Celia Lora: esta es la millonaria fortuna que gana la modelo que le permite llevar una vida de lujo

Debido a que Celia Lora es sumamente activa en redes sociales se ha podido ver en más de una ocasión cómo es el lujoso estilo de vida que lleva por lo que sus seguidores se han cuestionado de manera recurrente a cuánto asciende la exorbitante fortuna de la famosa modelo de OnlyFans, quien ha sabido aprovechar su arrolladora belleza para obtener fama y fortuna.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Celia Lora ha estado acostumbrada a lujos y comodidades desde los primeros años de su vida pues cuando nació su padre, Alex Lora, ya era uno de los rockeros más famosos y exitosos de la escena musical mexicana, además, es hija única, por lo que siempre contó con todas las comodidades que sus padres le brindaron, no obstante, la modelo siempre ha dicho que es una mujer sumamente independiente, por lo que en cuanto comenzó a generar sus propios ingresos dejó de recurrir al dinero de su familia.

Fue en 2011 cuando Celia Lora incursionó en el mundo del modelaje, además un par de años después comenzó a participar en reality shows por lo que de inmediato se posicionó como como una de las celebridades más solicitadas de la farándula, además fue una de las primeras personalidades de la industria del entretenimiento en incursionar en la venta de contenido exclusivo, lo cual, incrementó de forma exorbitante su fama y sus finanzas.

Hasta el momento no hay una cifra exacta que indique cuál es la fortuna total de Celia Lora, sin embargo, se tiene conocimiento que tan solo por su actividad en OnlyFans genera ganancias superiores a los 14 millones de pesos de forma anual, no obstante, esta no es la única plataforma de contenido exclusivo en la que tiene presencia, por lo que fácilmente podría embolsarse al menos el doble.

Cabe mencionar que, en adición a sus ganancias por la venta de su impactante contenido exclusivo, Celia Lora también se embolsa varios millones más por patrocinios y colaboraciones con distintas marcas, además, se sabe que tiene negocios en distintos rubros, lo cual, le permite pasarse meses enteros viajando alrededor del mundo sin tener que preocuparse por el impacto que pueda tener en su cartera, además, el hecho de ser una de las celebridades más famosas de la farándula le permite elegir en qué proyectos participar.

Por último y no por eso menos importante, es necesario señalar que Celia Lora también genera ganancias por monetizar en sus redes sociales y aunque se desconoce cuánto dinero puede llegar a generar por esta vía, se sabe que puede ser una fuerte cantidad pues en todas y cada una de las plataformas digitales que tiene presencia ostenta millones de seguidores.