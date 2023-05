VIDEO: Patricia Manterola tiene el trikini tejido más chic y así lo luce a sus 51 años

Patricia Manterola cautiva las redes con su belleza y curvilínea silueta, como lo demuestra con los looks perfectos para lucirse en la playa o un día de alberca, y así lo confirmó con su última publicación en Instagram, plataforma en la que compartió un video en el que se le ve vistiendo el trikini tejido más chic, demostrando que la edad y el estilo no están peleados, pues presume a sus 51 años lo mejor de las tendencias de la temporada.

La cantante y actriz, que cumplió 51 años el pasado 24 de abril, es muy activa en sus cuentas oficiales de las plataformas digitales como Facebook e Instagram, donde se luce con sus mejores atuendos, sobre todo los que deja ver en sus shows, y aquellos que lleva a la playa o para disfrutar de un día de sol desde la piscina, con los que da cátedra de estilo y se confirma como una de las mujeres más bellas del espectáculo.

Paty Manterola impone estilo en trikini

La protagonista de telenovelas como "Acapulco, cuerpo y alma", ha sabido llevar diversos estilos de bañadores con los que da clases de moda, ya que en sus fotografías se muestra con los diseños más chic, y se confirma como una de las famosas que están en los 50 años y presumen figura de veinteañeras, pues sin duda Manterola mantiene la silueta con la que se dio a conocer como integrante de "Garibaldi" en los años 90.

"Según yo muy sexy modelando esta bellezaaaa de traje de baño que me tejió mi mamita hermosa @carrionmaryloly y me ganó la risa y pues jaja ya se los dejé. GRACIAS mamita linda te quedó DIVINOOOO!!! 3er día de filmación #secretosdelasindomables #grateful #enjoylife #hereandnow", escribió Paty, como la llaman cariñosamente sus amigos y fans, para compartir el video que ha recibido más de 16 mil "me gusta".

Con sus coquetos trikinis la cantante demuestra que tiene las piezas perfectas para llevar después de los 50 años, pues se trata de un bañador cuya parte superior e inferior están conectadas por una tira de tela, generando la impresión de que se lleva un traje de baño de una pieza en tu parte delantera y una de dos piezas en tu parte posterior, como lo dejó ver en el clip cuando dio la vuelta y presumió su pequeña cintura.

Patricia se lució en Instagram en un coqueto look y conquistó a sus fans. Foto: IG @patriciamanterola

Paty Manterola mostró interés por el mundo del espectáculo desde que era muy joven, por lo que cursó estudios de danza, canto y música. En la adolescencia, con sólo 12 años, formó parte del festival "Juguemos a cantar", donde llegó a la final, lo que le permitió grabar su primer disco. Años después comienza una carrera como modelo, lo que la llevó a tener otros proyectos en la industria.

Bertha Patricia Manterola Carrión, nombre completo de la cantante, ganó popularidad como miembro de la agrupación musical "Garibaldi", con la que se dio a conocer a nivel internacional y en la que compartió micrófono con otras bellas mujeres como Pilar Montenegro. Sin embargo, en el año 1994 decidió lanzarse como solista, y también como actriz protagonizando telenovelas, películas, series y obras de teatro.