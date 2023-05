NCT: Sungchan y Shotaro quedan fuera del grupo y se despiden de sus fans por última vez

NCT, uno de los grupos más numerosos y populares del K-Pop reveló sus planes para el resto del 2023. Tras la salida de Lucas, las fans recibieron nuevas malas noticias respecto al futuro de dos de sus integrantes, pues SM Entertainment anunció la salida de Sungchan y Shotaro.

La boyband se divide en tres subunidades: NCT 127, Dream y U, además de la división china WayV; para el 2023, se planea el debut de la formación japonesa. Actualmente, el grupo cuenta con más de 20 integrantes en total, incluso tuvieron su proyecto 2021 donde todos estuvieron presentes.

Actualmente, NCT es uno de los pocos grupos que logran ser million seller con sus álbumes, llenar el estadio de Seúl y ya han visitado México. Para NCT Tokyo, se espera su ansiado debut muy pronto, pero dos de los integrantes del grupo se despidieron de sus fans.

NCT: ¿Por qué se quedará con menos integrantes y cuál será la nueva subunidad?

Desde 2021, las fans conocieron a Shotaro y Sungchan, las nuevas caras de NCT y quienes debutarían en la próxima subunidad. Los idols estuvieron en el proyecto del grupo completo, pero la agencia SM reveló en una conferencia con uno de sus representantes, que los integrantes quedaron fuera del grupo.

Sungchan y Shotaro ya no serán parte de NCT, a decir de la empresa, los idols debutarán en el nuevo grupo masculino de SM, además, un tercer aprendiz ya no podrá promocionar debido a problemas de salud. La reacción de las fans no se hizo esperar, pues los chicos fueron elegidos para ser parte de la subunidad NCT Tokyo, pero fueron removidos.

Shotaro y Sungchan se despidieron de las fans con emotivas cartas para agradecer su apoyo este par de años esperando su debut, el cual ya no será posible en NCT. Su compañero Yuta, expresó que estar en el grupo era difícil, luego de darse a conocer las noticias.