FOTOS | Thalía impone tendencia con body morado y medias de red

Thalía no para de cautivar a todo aquel fan que guste pasar por sus redes sociales. Ella, siempre con la sonrisa en el rostro y la actitud dispuesta a ser feliz, sabe muy bien que superar los 50 años no es un impedimento para lucir radiante. Por el contrario, la cantante mexicana es como los buenos vinos y nunca duda en demostrarlo con sesiones de fotos que paralizan la respiración.

Esta ocasión reciente tocó turno a unas imágenes que dieron fe de su presencia, piernas perfectas y silueta de jovencita. Para ello no estuvo sola, contó con la mejor pareja de este momento, un body en color morado que hizo juego con el resto de su atuendo y así, de golpe y porrazo, dejó claro que sigue estando a la cabeza de las tendencias de la moda.

Cabe recordar que recientemente, Thalía fue mencionada por sus ex compañeras de Timbiriche para destacar cómo era dormir con ella y Paulina Rubio.

Thalía y su outfit sensación

Hace poco Thalía mostró una de sus facetas mejor guardadas, la de una mujer que de joven fue fanática de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, razón que le llevó a invitar a Roco Pachukote para que interpretaran juntos una versión nueva del tema "Pachuco".

Tras el reconocimiento de esta colaboración, Thalía mostró algunas imágenes guardadas de ese proceso creativo. En éstas, se le puede ver usando un body en color morado que claramente le hace lucir como una mujer elegante, perfectamente bella y única.

Con detalles en color plateado y unas medias de red, Thalía demostró que está en tendencia y si no lo está, la impone.

Recuerda a Tina Turner

Para rematar el día y sin dejar pasar la oportunidad, Thalía usó su cuenta oficial de Facebook para homenajear a Tina Turner en el día de su fallecimiento. Con palabras emotivas, la cantante mexicana le recordó para la posteridad.

"El ejemplo de una mujer invencible, capaz de reinventarse constantemente a través de las décadas, eléctrica, inigualable, talentosa, poderosa y más: la gran Tina Turner. Gracias por ser única en tu estilo. Gracias por esa voz electrizante. Por tu sonrisa cargada de luz. Por esas piernas imparables que te llevaron a conquistar los escenarios del mundo."