Corridos tumbados: ¿por qué prohibieron los conciertos de Peso Pluma y Natanael Cano en Cancún?

Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H, Fuerza Regida y Eslabón Armado son algunos de los artistas que ya no podrán llevar su música a Cancún, Quintana Roo debido a que las autoridades municipales decidieron prohibir la realización de eventos de corridos tumbados, no obstante, esta decisión no fue tomada por un simple capricho personal o por una especie de opresión contra este género musical relativamente nuevo sino que es una medida para no fomentar la violencia pues la mayoría de las canciones de este género hacen apología al delito.

Esta medida fue tomada por las autoridades municipales debido a que ya se han registrado múltiples incidentes violentos en conciertos en los que se han presentado artistas pertenecientes al género y fue a través de un video donde el secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, explicó a detalle los motivos por los que ya no otorgarán permisos para la realización de conciertos donde se presenten artistas que hagan apología al delito.

“El Bando de Policía y Buen Gobierno establece que los espectáculos públicos no deben promover ningún tipo de violencia y desafortunadamente hemos tenido incidentes cada vez que hay este tipo de conciertos en la Plaza de Toros, por eso, el gobierno municipal tomó la determinación de ya no permitir este tipo de conciertos, señaló Aguilar Osorio.

En otro momento de su video, el secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez enfatizó que esta medida no es un atropello a la libertad de expresión, sin embargo, se ven obligados a tomar esta medida para evitar la propagación de la violencia, la cual, en los últimos años ha incrementado de manera considerable por la presencia de organizaciones criminales.

Cabe mencionar que, esta drástica medida fue respaldada por la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, quien señaló que tomará las medidas que sean pertinentes para devolver la al estado la seguridad que hasta hace años caracterizaba a esta zona del país, la cual, hasta hace unos años figuraba como uno de los destinos turísticos más seguros.

“Siempre digo que nosotros promovemos la paz, la cultura de valores, la familia, la no violencia y el rechazo a las autoridades destructivas, creo que mi respuesta es más que clara”, fueron las palabras de la gobernadora Mara Lezama.

Hasta el momento, ningún exponente de los corridos tumbados ha realizado ninguna declaración sobre esta medida de las autoridades de Cancún, sin embargo, los artistas de este género no son los únicos afectados pues esta restricción aplica para todos los géneros y artistas que hagan apología al delito en sus canciones, prueba de ello es que ya se cancelaron un par de eventos donde se presentarían algunos raperos reconocidos, además, los representantes de la banda y otros subgéneros del regional mexicano también estarán bajo el radar.