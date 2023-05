VIDEO | ¡Alicia Keys fan de Peso Pluma! Corea “Ella baila sola” durante concierto

Alicia Keys es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial y su más su reciente gira “Alicia + Keys World Tour” no ha dejado sorprender a fanáticos en México, pues además de sus invitadlas especiales durante su última presentación causó gran revuelo al mostrarse seguidora de Peso Pluma y corear su éxito “Ella baila sola” mientras bailaba al ritmo del tema de corridos tumbados.

La cantante neoyorquina ha compartido a través de redes sociales detalles de su visita a México, como el recorrido que realizó por las pirámides de Teotihuacán y un viaje a en globo aerostático. Además, sobre el escenario expresó admiración por la cultura y artistas mexicanos coreando algunos de los temas del momento, como el de “Doble P”.

Fue durante su concierto en Guadalajara, Jalisco, que la cantante coreó “Ella baila sola” de Peso Pluma y Eslabón Armado que ocupa desde hace varias semanas los primeros lugares en las listas de popularidad a nivel mundial superando a artistas como Shakira y Miley Cyrus. “¡Oh Dios mío!, díganlo conmigo porque la amo”, dijo Keys mientras bailaba al ritmo del corrido tumbado y animaba al público a interpretar con ella el famoso tema.

Los comentarios no se hicieron esperar en el video compartido en TikTok por la usuaria Cecilia Torres y mientras algunos usuarios expresaron su cariño por la cantante, otros lanzaron fuertes críticas con las que hicieron saber su descontento. “Esa música no va con ella, ella es otro nivel”, “No Alicia Keys, tú no”, “No me gustan los corridos, pero es admirable el alcance mundial de ese morro”, “Música corriente para una artista de verdad” y “Hay que estar en onda para vender”, fueron algunos de los mensajes.

Invitadas de Alicia Keys

Aunque en esta ocasión la intérprete de “Girl on Fire” no compartió escenario con Peso Pluma, en sus otras presentaciones ha dejado sin aliento al público al combinar su voz con la de grandes artistas como sucedió con Karol G en Bogotá, Colombia, cuando interpretaron uno de sus temas más aclamados, “No One”.

La primera en subir a la tarima con ella fue la trapera argentina Cazzu, quien fue presentada como “una gran artista y gran mujer” antes de interpretar “Underdog” durante el concierto en Buenos Aires. “Ayer me pasó esto, que ni la imaginación me había alcanzado para soñarlo. Alicia Keys, you’re the most beautiful human I have ever met! Gracias”, escribió la novia de Christian Nodal en redes sociales.

“Se queda en mi corazón para siempre. Esto es para mí algo que ni en mis sueños pude haber realizado, estoy contentísima”, dijo Ángela Aguilar en entrevista para “Ventaneando” luego de haber compartido escenario con Alicia Keys durante su concierto en Monterrey donde interpretaron “La Malagueña” y “Looking for Paradise”.

