VIDEO: Alejandro Fernández dice estar listo para morir por este importante detalle

Alejandro Fernández reveló que durante la pandemia decidió arreglar algunos asuntos para no dejar problemas a sus hijos el día que fallezca. En una entrevista que tuvo con Laura G, para "Venga la Alegría", el Potrillo, como también es conocido el cantante, se sinceró con respecto al difícil tema de la muerte, para la que ahora dice estar listo, esto previo a tener uno de los conciertos más importantes de su carrera, con el que hará un homenaje a su papá, Vicente Fernández.

Fernández dio una serie de entrevistas para diversos medios con el fin de dar promoción al concierto que ofrecerá este sábado 20 de mayo en la Monumental Plaza de Toros México, show que resultan muy significativo, pues en 1984, su padre salió en hombros del recinto por el exitoso espectáculo. El evento será transmitido por la plataforma Star+ completamente en vivo, aunque sólo para suscriptores.

Laura G platicó con Alejandro Fernández previo a su show en la Plaza de Toros. Foto: IG @vengalaalegria

"Pa’ qué les miento. Ensayar ahí la última que hice con mi jefe… Indescriptible. Bienvenidos al principio de la noche que nunca olvidarán", escribió Alejandro hace sólo unas horas en su cuenta de Instagram para acompañar un clip en el que se le observa dentro de la playa realizando el sound check (prueba de sonido) del show que se espera cuente con un lleno total.

Alejandro Fernández está preparado para el día que muera

Este viernes en "Venga la Alegría", matutino de TV Azteca se transmitió la entrevista que le realizó Laura G a Fernández, una amena plática en la que el intérprete de temas como "Me dedique a perderte", "Caballero" y "Canta Corazón", se abrió y reveló importantes detalles de su carrera, el espectáculo que está por presentar y hasta su vida familiar, pues recordemos que es padre de cinco hijos: Álex, Camila, América, Emiliano y Valentina, y también abuelo.

Con una familia grande, e hijos de diferentes parejas, el intérprete de 52 años revela que no desea dejarles problemas, y es así que decidió meterse de lleno a los asuntos de sus propiedades para arreglar el tema para cuando ya no esté, tal como lo reveló en la entrevista con Laura G, donde también confesó que siempre ha estado interesado en el tema inmobiliario, de arquitectura y de diseño.

"Ahora con la pandemia, como no estaba trabajando, y a ninguno de mis hijos le veía la intención de meterse ala oficina y saber qué es lo que tenían, dije 'si me muero ahorita les voy a dejar más que un patrimonio un problema'", explicó Fernández ante las cámaras del matutino de TV Azteca, y en el recinto que este sábado 20 de mayo lo verá homenajear a su padre, fallecido en diciembre de 2021.

Alejandro agregó que no desea que su muerte sea una complicación para sus hijos, y esa es la razón por la que ha decidido dejar todo listo desde este momento: "Me metí de lleno a la oficina a tratar de dejarles ya todo arreglado para que el día que Dios quiera recogerme, o que me pase algo, que en algún momento sucederá, dejarles todo arreglado y que no tengan que complicarse la vida", finalizó.

