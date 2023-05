Desde la cama, la única hija de Antonio Banderas confirma la minifalda más fresca del calor

Antonio Banderas y Melanie Griffith son dos de las grandes celebridades de Hollywood que tras su divorcio mantienen una muy buena relación, por más que los rumores de que su única hija, Stella haya querido dejar atrás el apellido de su madre desatando un rumor de que entre hija y madre había una mala relación.

Stella habría acudido a una corte en California en la que presentó una solicitud ante un juez para retirar el apellido “adicional” de su nombre, argumentando que habitualmente no lo usa y desea acortarlo. Stella del Carmen Banderas Griffith, como es su nombre entero señaló en una presentación obtenida por el sitio The Blast, que no usa éste apellido para referirse a sí misma “o en documentos” por lo que “eliminarlo coincidiría con mi uso habitual”.

Stella Banderas posando. Fuente: instagram

Sin embargo, no se supo mucho más y la realidad es que entre los padres de Stella Bandera marcha todo más que bien. Donde también va todo en orden es en la vida de la vida de la joven modelo nacida en España en septiembre del 1996. Además, en lo sentimental, lleva una relación con Álex Gruszynski, al que conoce desde que era tan solo una niña.

Sobre su cama, Stella Banderas paralizó la web

Otro de los dones de Stella es potenciar su hermosura en lugares dentro de su casa. Esta vez lo hizo desde su cama y su sofá, donde enloqueció a sus más de 202 mil seguidores de Instagram, que la apoyan a todo momento.

Stella Banderas posando. Fuente: instagram

En su posteo de la red social de la camarita, Banderas lució con una prenda desabrochada en color negro, sin maquillaje y una falda corta que dan muestras de sus encantadoras piernas, para que los internautas le regalen casi 3 mil likes y cientos de comentarios de todas las maneras.

