El angustiante pedido del papá de Meghan Markle a 4 días del cumpleaños del príncipe Archie

Meghan Markle vuelve a estar en el ojo de la tormenta y esta vez no tiene nada que ver la coronación del rey Carlos III. Si bien la actriz confirmó que no asistirá a la coronación de su suegro, no falta oportunidad para que la polémica la aceche, y esta vez fue su padre quien hizo unas declaraciones explosivas que la dejan mal parada ante la ciudadanía.

Desde que comenzó la relación entre la Duquesa y el Príncipe Harry, Thomas Markle no ha parado de dar entrevistas a medios de comunicación, difundiendo informaciones delicadas para una institución como La Firma. Por este motivo, la actrzi se separó de su padre, y hasta ahora no hay indicios de una reconciliación.

Meghan Markle. Fuente: Archivo.

El fuerte reclamo de Thomas Markle a Meghan Markle

En una larga entrevista, el padre de Meghan Markle relató: “Su infancia la pasó conmigo. Cada vez que teníamos la oportunidad de ir a algún lugar y hacer algo, lo hacíamos. Estuvimos muy unidos toda nuestra vida. Desde el sexto grado en adelante vivió conmigo. Estuve a su lado en la escuela secundaria y en la universidad. Ojalá pudiéramos sentarnos y hablar”, dijo.

El suegro del príncipe Harry hizo la entrevista en compañía de sus hijos donde dejó nuevamente mal parada a Markle. "Es una gran decepción y es triste todos los días. Mis nietos van a tener mi nariz, van a tener mis ojos", dijo con respecto a la distancia que tiene con ella y no sabe que paso en el medio.

Thomas Markle. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

El padre de Meghan Markle, con un aire de tristeza, dejó claras sus intensiones de volver a tener una relación: "Vamos a algún lado y hablemos. Y yo diría: '¿Qué pasa? ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Vale la pena dejarme por el resto de mi vida? ¿Negarme a mis nietos? ¿Vale la pena deshacerse de su padre?”, finalizó con lágrimas en los ojos.

