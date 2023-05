La impensada razón por la que J Balvin desapareció de Instagram

El cantante colombiano J Balvin es sin lugar a dudas una de las máximas estrellas en el ambiente y un indiscutido referente para muchos artistas emergentes. Se desempeña también como productor y es una de los que más discos ha vendido a nivel mundial por lo que su nombre es conocido donde quiera que vaya.

J Balvin posando. Fuente: Instagram @jbalvin

El rapero nacido en Medellín tiene 38 años y una trayectoria intachable pero que desde hace tiempo no saca a la luz nuevo material para sus fanáticos. J Balvin está trabajando en un nuevo proyecto musical, del cual no se sabe mucho, pero que ya tuvo algunas apariciones con “Celos”, una colaboración con el puertorriqueño Myke Towers.

J Balvin lanzó hace poco el tema “Toretto”, pieza musical que formará parte de la banda sonora de la película “Rápidos y Furiosos 10”. Además, el cantante colombiano ha confirmado que trabajó junto a Anuel AA en lo que será su nuevo EP y que pronto verá la luz, sin embargo, nada de esto se ha podido ver en sus redes sociales y existe una impensada razón.

Por qué J Balvin se alejó de Instagram

Con más de 51,9 millones de seguidores, la cuenta de Instagram de J Balvin no muestra nada de actividad. Esta situación se percibe desde septiembre del año pasado y, sin saber los motivos, sus fanáticos han quedado desconcertados. En la red social del rapero no hay nada nuevo pero recientemente develó la razón.

“Se me perdió la clave de Instagram, que la gente postee por mí. Por ahí salió un tema de ‘Rápido y Furioso’, yo no tengo cómo promocionarlo, se llama ‘Toretto’. No es un sencillo mío, eso no es un regreso porque yo nunca me he ido, como para calentar la vuelta, eso está en todas las redes”, expresó J Balvin en un video publicado por el cantante Ryan Castro. Así, despejó las dudas de por qué su Instagram no muestra actividad y la espera que mantiene hasta poder recuperar su contraseña.

