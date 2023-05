FOTO | Lee Yoo Bi es vista usando prendas de Jungkook de BTS y pone celoso al ARMY

Pese a que la agencia de Jungkook de BTS ha negado que esté en una relación con la actriz surcoreana Lee Yoo Bi, lo cierto es que en redes sociales han surgido material para que los internautas piensen lo contrario. Hace unos días, los fans de la boyband, también llamados ARMY, hallaron imágenes donde usan ropa de pareja y esto desató los rumores en la red.

¿Qué ropa de pareja comparte Jungkook de BTS con Lee Yoo Bi?

A través de Twitter algunos seguidores de la banda de K-Pop compartieron fotografías donde Jungkook de BTS y Lee Yoo Bi usan la misma gorra. Aunque la publicación de Yubi ya no está disponible en su Instagram, el ARMY se dio a la tarea de recuperar la foto. "Me pregunto de donde han sacado ese post de su cumpleaños porque ya no está en su IG. Dios... esto de Kookie con Yubi comienza a parecer real", afirmó una fan en redes.

(Créditos: Twitter /@kayedeejay3)

Mientras que algunos fanáticos de los Bangtan Boys aseguran que los rumores no son reales y todo se trata de publicidad para Yubi, otros comienzan a creer en toda la información que han circulado en las últimas semanas, ya que cada vez salen más pruebas a la luz.

(Créditos: Twitter/@place373191832)

¿Jungkook de BTS está saliendo con Lee Yoo Bi?

De hecho, un grupo de internautas compartió otras imágenes donde las estrellas surcoreanas aparecen utilizando las mismas mascarillas negras, por lo que comenzaron a decir que realmente podrían estar saliendo. "Jungkook y su novia ula usando las prendas incluso cuando sus empresas dijeron que no salían", escribió un usuario en Twitter.

(Créditos: Twitter /@te728399434)

Hasta el momento, las agencias de Jungkook de BTS y Yubi han negado que estén en una relación sentimental, incluso, afirman que no se conocen. Sin embargo, la actriz de doramas ha lanzado indirectas en sus redes sociales y esto ha molestado al ARMY, pues consideran que si son novios o no debería de cuidar de su imagen y no dañar la de otros.

