VIDEO: Paquita la del Barrio le "mienta la madre" a María Fernanda de la Sonora Santanera porque la llamó "metiche"

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, es una reconocida cantante mexicana nacida el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz. Durante su extensa carrera, ha dejado un legado significativo en la música mexicana, especialmente en el género de la música ranchera y la música popular.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha sido protagonista de numerosos álbumes exitosos y ha interpretado varios éxitos que se han convertido en himnos populares, como "Rata de dos patas", "Cheque en blanco" y "Tres veces te engañé", con las cuales ha dejado un sello con su estilo inconfundible, lo que la ha llevado a ganar numerosos premios y reconocimientos .

Es dentro de este contexto que resulta sencillo comprender cómo la famosa es considerada una figura icónica de la música mexicana debido a su capacidad para abordar temas tabú y dar voz a las mujeres que han enfrentado desamor y dificultades en sus relaciones. Además de su éxito musical, Paquita ha utilizado su plataforma para abogar por los derechos de las mujeres, luchando contra el machismo y la violencia de género, sin embargo, ahora es ella misma quien ha ofendido a otra mujer, específicamente a la exacadémica María Fernanda, luego de que la hiciera enojar.

Paquita la del Barrio explota contra María Fernanda

Esto luego de que recientemente arremetió contra “La Sonora Santanera de Carlos Colorado” debido a que esta agrupación estaba en conflicto legal por el nombre con “La Auténtica y Original Sonora Santanera de Arturo Ortiz”. La disputa falló a favor de Carlos Colorado, algo que no le agradó a la cantante de “Rata de dos patas”, pues recordemos que en más de una ocasión ella ha colaborado con la agrupación de Arturo Ortiz.

“La señora Paquita siempre ha mostrado mucha sororidad con otras mujeres y estaría padrísimo que platicara con la viuda de Carlos Colorado para que sepa exactamente como pasaron las cosas”, reveló María Fernanda, de 36 años de edad, comentarios que habrían molestado a Paquita, quien sólo se habría enterado que la cantante la mandó callar, a lo que de manera espontánea la famosa le “mentó la madre”, esto durante un encuentro con la prensa.

“Que no se meta ella, metiche, cabrona, que no esté chingando la madre, abusiva, deveras, no sé quién sea, que venga y me lo diga, que no mande a decir, que venga y me lo diga”, exclamó fúrica la cantante de 76 años. Al momento la cantante veracruzana no se ha pronunciado respecto a esta ofensa pública que lanzó contra su homóloga.

