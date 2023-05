"Fuerza, Paco": querido comentarista de Televisa narra la liguilla con un cáncer muy avanzado

El periodista deportivo Paco Villa se volvió tendencia en redes sociales, luego de que miles de usuarios aplaudieron y reconocieron el esfuerzo que hace para continuar con su trabajo pese que en la actualidad lucha contra el cáncer, el cual se le diagnosticó durante Qatar 2022. Estuvo presente antes del Atlético San Luis vs América, en el juego de Cuartos de final del Clausura 2023.

Cada día está mejor. Foto: @paco_villa_ / Instagram.

Durante la Copa del Mundo, que se celebró entre noviembre y diciembre de 2022, Paco Villa era una de las grandes voces de los partidos, pero de un momento dejó de aparecer, dejando en completo shock a todos los televidentes. Ahora se conoce el verdadero motivo que lo obligó a alejarse de las transmisiones. Fue en un hospital en la ciudad de Doha que lo diagnosticaron.

¿Cómo está Paco Villa?

Villa dio sus impresiones y comentarios antes del juego entre los “potosinos” y “las águilas”, en un segmento de TUDN. Fue en Twitter, la cuenta “@futbolsapiens” la que comenzó con el reconocimiento por su labor: "Admirable Paco Villa, trabajando y haciendo lo que mejor sabe. Listo para los Cuartos de final entre Atlético San Luis y Club América. Fuerza Paco, te admiramos".

Luego de eso llegaron miles de mensajes con la misma tónica y Paco no fue indiferente ante las muestras de cariño y en un tuit comentó: “Muchas gracias por tan buena vibra de mensaje. Abrazo”.

¿Qué tipo de cáncer tiene Paco Villa?

Hasta el momento, el también analista no ha detallado qué tipo de afectación tiene, sólo se hace limitada decir que es un "cáncer agresivo, avanzado", a finales de abril comentó que iba por la décima ronda de quimioterapia y que cada vez se sentía más fuerte. Mencionó que el apoyo de sus hermanos, familia, amigos, jefes y compañeros también han servido muchísimo para salir adelante.

Sus familiares, amigos y compañeros lo han apoyado mucho. Foto: @paco_villa_ / Instagram.

“Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos. Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas. A mí me tocó esto, como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones”, dijo en esa ocasión.

