La fanática más bella de Las Chivas sorprende con jersey del rebaño perfecto para el calor

El futbol en México es una de las grandes pasiones que despierta toda clase de amores por la playera, el escudo y los trofeos en juego año tras año. Por ello, es normal que todos presuman sus playeras oficiales, aunque pocos causan tanto revuelo como una modelo jalisciense que mostró su apoyo por el equipo local.

Valentina es influencer y creadora de contenido de estilo de vida en las redes sociales, donde destaca por sus increíbles outfits de temporada, por sus tendencias en maquillaje, peinados, accesorios y el escultural cuerpo que presume en Tiktok e Instagram, donde es realmente popular.

Crédito: Instagram / @valentinaa.lm

Su primera publicación data del año 2020, y desde entonces ha logrado llegar hasta 308 mil seguidores, además de los 75 mil de la plataforma de videos cortos, Tiktok. No hay publicación que no llegue a más de 10 mil personas, y en muchas ocasiones ha rebasado los 100 mil, 200 mil y hasta el medio millón de reacciones de "me gusta".

En este contexto, la modelo oriunda de Los Altos, en el estado de Jalisco, causó revuelo en su perfil oficial por mostrar su apoyo a Las Chivas, uno de los equipos que representan a la tierra tapatía, y que actualmente pelea por su clasificación a la siguiente ronda como uno de los 4 mejores en la temporada.

Para evitar el calor de la primavera, se hizo un nudo a media playera, y dejó al descubierto su abdomen, creando una especie de "ombliguera" con su playera deportiva, misma que lleva al frente el escudo de la institución considerada como uno de los mejores grupos en la historia del Futbol Mexicano.

Crédito: Instagram / @valentinaa.lm

Acompañó este atuendo con un short blanco de mezclilla, así como el cabello completamente suelto y lacio, remarcando así si figura, además de presumir sus torneadas piernas. El público y fanáticos de Las Chivas sin duda que le lanzaron su apoyo, y desearon que vea al equipo campeón del torneo actual.

Es la primera vez que Valentina abre la puerta de su vida a los fanáticos, pues no hay nada tan íntimo para compartir con tu público que los hobbies que más disfrutas, y una de las disciplinas en las que es buena es el ejercicio, el deporte, el futbol y el "Rebaño Sagrado".

Hasta el momento, la modelo acumula más de 49 mil reacciones de "Me Gusta", y más de 538 comentarios donde le lanzan todo tipo de halagos, y se ganó varios miles de seguidores fanáticos del equipo rayado, único campeonísimo de la liga profesional mexicana.

SIGUE LEYENDO:

Bella Poarch se roba todas las miradas con espectacular vestido negro a ritmo de una canción mexicana

De Jenni Rivera a Peso Pluma: detrás de la supuesta adolescente china que baila canciones mexicanas

Periodista exhibe a “Checo” Pérez por negarle una foto a un niño: “Las lágrimas que provocaste no fueron de emoción”