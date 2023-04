Bella Poarch se roba todas las miradas con espectacular vestido negro a ritmo de una canción mexicana

Bella Poarch se robó todas las miradas de sus fanáticos latinoamericanos, pues en fechas recientes publicó un video en el que se le puede ver bailando a ritmo de una pieza mexicana, una balada norteña que han cantado miles en sus noches de dolor y desamor.

La Tiktoker se ha distinguido por ser una de las más populares en las redes sociales. No hay video, fotografía, reel o TikTok de sus perfiles oficiales o colaboraciones con otros creadores de contenido que no tenga más de 100 mil reproducciones o reacciones de "Me Gusta", llegando a superar fácilmente el millón, e incluso más.

De hecho, es ni más ni menos que la creadora del TikTok con más vistas en la historia de la red social con 751 millones de reproducciones, precisamente el que la dio a conocer ante el mundo en el año 2020. Lo único que hace es una coreografía de gestos con la cara a ritmo de "M to the B" de Millie B.

No hay mucha ciencia detrás del mismo, pero hasta el momento, no se ha podido explicar cómo es que algo tan simple pudo llamar la atención de toda la comunidad, al grado de convertir a la creadora en una completa estrella, quien ha llegado a desfilar en las mejores pasarelas del mundo de la moda, e incluso se convirtió, con bastante éxito, en cantante.

Pues uno de sus tantos éxitos virales involucró en fechas recientes a México, de donde son muchos de los millones de fanáticos que la siguen en las redes sociales. El trend fue muy sencillo, y simplemente se grabó bailando la canción "Bebé Dame" de Fuerza Regia con el Grupo Frontera.

La filipina fue inmediatamente arropada por todos los latinoamericanos con comentarios de mucho amor: "Bella Poarch mexicana"; "Estás invitada a la carne asada"; "Te amo"; "Mi gente latina", "Lo que tú pidas te daré"; "100% mexicana"; "Bella, hermana, ya eres mexicana".

Tan solo en instagram superó el medio millón de reacciones de "Me Gusta", mientras que en TikTok, el video se reprodujo 2.9 millones de veces hasta el audio le fue retirado por problemas con el copyright de la disquera, quienes no permiten que sea utilizada de manera oficial por nadie más que no sea el Grupo Frontera,

Actualmente, Bella Poarch tiene 92.8 millones de seguidores en la red social TikTok, donde sin duda es una de las influencers más rentables para cualquier marca, aunque no es fácil colaborar con ella, pues tiene muy pocos videos haciendo publicidad de manera orgánica o completamente abierta.

Esta es su mayor fuente de ingresos y de creación de contenido, aunque otras redes sociales, pero con resultados mucho menos abultados. Por ejemplo, en Instagram cuenta con apenas 13 millones de seguidores, que si bien es un gran número, hay estrellas de la televisión, la música y el deporte que la superan con creces.

La historia de Bella es una de las tantas de éxito que hay en las redes sociales, antes de ser creadora de contenido perteneció a la Marina de los Estados Unidos, donde se desempeñaba en el área de la veterinaria, y ahora va por el mundo reconectando premios por sus creaciones tanto audiovisuales como musicales, sin parar de jalar nuevos seguidores.

