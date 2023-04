Las duras amenazas que denunció Alexandra MVP, tras la confirmación de affaire con Anuel AA

Anuel AA es un cantante puertorriqueño que se destaca por ser uno de los pioneros del género urbano y en el trap. Sus letras hablan de las cosas cotidianas de su país como así también de crímenes y crisis. Entre otras cosas, el artista también es conocido por su amplia lista de parejas, las cuales la mayor parte de ellas han terminado en escándalo. En el último tiempo, se confirmó que Alexandra MVP tuvo una relación con Anuel y debido a ello recibió amenazas, por lo que terminó denunciando.

Desde hace un tiempo que Anuel AA ha estado vinculado a algunos escándalos amorosos, como cuando se separó de Karol G, quien fue su novia durante más de tres años y tras la pelea, la Bichota le dedicó una canción. Luego, se lo vinculó con la cantante e influencer dominicana Yailin, la más viral con quien contrajo matrimonio y tuvieron una pequeña hija. Pero, también se la vinculó el año pasado con una influencer europea, aunque nunca se llegó a confirmar si era cierto.

Alexandra tuvo un romance con Anuel. Fuente Instagram @alexandramvp

A través de una entrevista, Alexandra MVP, influencer europea residente en República Dominicana confirmó que sí tuvo un romance con Anuel AA. Su verdadero nombre es Alexandra Hatcu y afirmó: “Tiene un estilo de vida como más acelerado, le gusta la calle. Él es así de verdad en su vida real, yo no. Yo soy una mujer más tranquila, más familiar y me gusta estar en mi casa”. Sin embargo, fue borrada por el periodista, y minutos después los internautas ya habían capturado el momento.

La denuncia por amenazas que hizo Alexandra MVP tras su romance con Anuel

Debido a que Alexandra MVP hizo esas declaraciones en relación a su romance con Anuel AA, denunció que recibió duras amenazas por haber confirmado su affaire con el ex esposo de Yailin, la más viral. La influencer se mostró preocupada por lo sucedido y decidió expresarlo en sus redes sociales, pero terminó borrando la historia.

La historia borrada de Instagram de Alexandra MVP decía: “Si a mí me tocan un solo pelito…voy a publicar tu grabación por Face Time donde me amenazaste de muerte! Así que ya sabes, la grabación está en mano de mis abogados y también se la envié al compa x si a caso así que ya sabes! Yo no soy de la calle y no me manejo así”. El posteo no tiene ningún destinatario, por lo que se desconoce si fue para Anuel AA.

